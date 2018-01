Ed Sheeran nei Simpson, innamorato di Lisa: guarda il video in anteprima

Nella prima puntata della ventinovesima stagione, un cameo speciale nel cartone animato dei Simpson vedrà Ed Sheeran al fianco di Lisa

La serie animata più amata della tv sta per tornare con la sua ventinovesima stagione, e anche questa volta non mancheranno le sorprese. Nella prima puntata dei Simpson che andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 7 gennaio 2018, potremo vedere Ed Sheeran nei panni di Brendan, un musicista che si affiancherà a Lisa.

Ecco la versione animata di Ed Sheeran, cosa ne pensate?

La puntata in questione porta il titolo di “Haw-Haw Land”, chiaro riferimento al film “La La Land”. Nell’anteprima video della puntata, si vede Ed Sheeran nei panni di Brendan, innamorato di Lisa Simpson, suonare il piano accompagnato da lei al sassofono. Lisa non sembra molto colpita dalle doti di musicista di Brendan, e nemmeno Homer, che si vede battere il pugno al muro per far fermare la musica.

Cosa ci riserverà la puntata per intero? Di sicuro la parodia di La La Land sarà notevole, piena dell’ironia propria dei Simpson. Il personaggio di Brendan è stato di sicuro molto apprezzato da Ed Sheeran che da sempre è grande fan della serie animata ambientata a Springfield. Il cantante ha infatti tra i suoi tatuaggi anche Blinky, il famoso pesce a tre occhi dei Simpson.