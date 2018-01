Kate Beckinsale protagonista di “The Widow”, serie tv Amazon

Una nuova serie tv per Amazon, “The Widow”, un thriller che vede come protagonista l’attrice Kate Beckinsale, e una produzione in giro per il mondo

Kate Beckinsale sarà la protagonista di un intrigante thriller per Amazon. L’attrice, già molto acclamata per film come “Amore e inganni” e “The Only Living Boy in New York”, vestirà i panni di Georgia Wells, una donna che ha tagliato i ponti con il passato, ma che si ritrova catapultata nella sua vecchia vita quando apprende dal telegiornale della morte di suo marito.

La serie, ideata da Harry e Jack Williams, sarà composta da otto episodi e avrà una produzione pronta a spostarsi in varie parti del mondo a partire dal Sudafrica, poi il Galles e Rotterdam in Olanda.

“The Widow” è stata presentata come una delle più ambiziose serie tv in uscita, e la partecipazione di Kate Beckinsale renderà la cosa ancora più interessante. La regia, invece, è stata affidata a Sam Donovan e Olly Blackburn.

Queste le utlime dichiarazioni del vicepresidente dei contenuti TV internazionali per Amazon Prime Video Brad Beale:

Siamo elettrizzati all’idea di continuare la nostra relazione con Kate Beckinsale sulla scia delle sue incredibili interpretazioni nei film Amazon Studios acclamati dalla critica. Harry e Jack Williams hanno creato una storia potente, che sarà portata in vita da una delle attrici di maggior talento nel mondo, e siamo emozionati di poter portare questa elettrizzante serie ai membri Prime in giro per il mondo

Anche gli ideatori della serie, Harry e Jack Williams hanno espresso il loro entusiasmo per il progetto e per la bellissima Kate:

Kate Beckinsale è una brillante attrice di talento e siamo felicissimi che si unisca a questo nostro progetto, non avremmo potuto immaginare nessuna più adatta per questo ruolo. The Widow è il nostro progetto più ambizioso e non vediamo l’ora di portare sullo schermo la giungla del Congo

Tutto ci suggerisce una storia intrigante che promette di colpire allo stomaco i telespettatori. Non resta che aspettare l’arrivo di “The Widow”.