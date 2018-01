Questa scena è stata eliminata dal film “IT” del 2017

Attenzione, potrebbe contenere degli spoiler.

Un’orribile nuova scena eliminata dal film “It” è stata svelata. Guarda qui sopra la clip per scoprire di cosa stiamo parlando.

La scena appena svelata è tratta dal film horror di successo, basato sul romanzo di Stephen King e adattamento televisivo con lo stesso nome, e mostra uno sviluppo che coinvolge il personaggio Henry Bowers.

Piuttosto che uccidere semplicemente suo padre, nell’ultima clip Henry ha continuato a tagliare la gola ai suoi amici Belch e Victor.

Questa non è l’unica parte che è stata tagliata. L’anno scorso, Bill Skarsgård, che interpreta Pennywise in “IT”, ha rivelato che nel nastro originale era presente una scena di flashback “veramente, davvero inquietante” e che non è mai entrata nel film finale.

“C’era una scena che abbiamo girato ed era un flashback del 1600, prima che Pennywise [fosse Pennywise]”, ha detto. La scena si è rivelata davvero, davvero inquietante. E io non sono il pagliaccio. Sembro più simile a me stesso in quella scena. ”

“E’ molto inquietante, e una sorta di backstory di IT, in pratica mostra da dove è venuto Pennywise”, ha aggiunto Skarsgård. “Potrebbe essere un qualcosa che vale la pena esplorare nel secondo capitolo. L’idea che sta alla base di tutto è che l’entità IT sia rimasta latente per migliaia e migliaia di anni. La scena di [flashback] suggerisce questo.”