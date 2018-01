Slender Man: guarda il Trailer del film horror tratto da una Creepypasta

Arriva il prossimo 18 maggio il film horror che farà tremare tutti i Millennials. Sì, perché la leggenda di “Slender Man”, lo stesso che da il titolo al film, è nata proprio negli ultimi anni su internet, per mezzo di quelle che vengono chiamate le Creepypasta.

Le Creepypasta sono delle storielle che girano prevalentemente sul web, tra i più giovani, che raccontano fatti spaventosi e mostruosi. Una delle storie più famose tra le Creepypasta è di sicuro quella di Slender Man, un essere spaventoso magro, alto e con le braccia lunghissime, protagonista di tantissimi aneddoti accaduti in tutto il mondo.

Ecco come lo Slender Man viene descritto sul sito Creepypasta Italia Wiki:

Slender Man è un essere (in apparenza maschio) che somiglia a un uomo con le braccia e gambe estremamente lunghe e esili. Sembra avere anche dai 4 agli 8 tentacoli lunghi e neri che sporgono dalla sua schiena […] Viene spesso riportato o registrato che si può trovare nelle foreste che tendono spesso ad essere in periferia. Viene anche segnalato in presenza di grandi gruppi di bambini, come dimostrano molte fotografie. È luogo comune pensare che viva nei boschi e nelle foreste e che prenda di mira i bambini.