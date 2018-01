Patty Jenkins: Wonder Woman 2 sarà totalmente diverso dal primo film

Patty Jenkins svela i dettagli di Wonder Woman 2

Patty Jenkins ha dichiarato che “Wonder Woman 2” sarà totalmente diverso dal film originale.

La regista di 46 anni ha diretto il successone di DC che vede protagonista l’attrice Gal Gadot come la principessa delle amazzoni. Lo scorso anno e dopo mesi di negoziati, Patty si è impegnata a dirigere il seguito di “Wonder Woman”. La regista ha dichiarato che il film sarà molto diverso da non sentirsi nemmeno un sequel vero e proprio.

Parlando con “Entertainment Tonight”, Jenkins ha detto:

“In realtà stiamo realizzando un film totalmente diverso con dettagli molto simili alle cose che amiamo di Wonder Woman, ma è un film a se stante, quindi non è giusto considerarlo un “sequel” a nostro avviso. È un’avventura completamente nuova e ci sentiamo davvero onorati perché stiamo costruendo qualcosa di importante”

Il primo film mostra Gadot nel ruolo di protagonista principale. Dopo aver debuttato in “Batman v Superman: Dawn of Justice”, l’attrice sfida l’esercito tedesco nella prima guerra mondiale insieme alla spia americana Steve Trevor (Chris Pine).

Il personaggio di Wonder Woman è stato creato dallo psicologo americano William Moulton Marston e dall’artista Harry G. Perry ed è apparso per la prima volta nelle pagine dei fumetti nel 1941.

Sebbene Jenkins sia entusiasta di mostrare Wonder Woman a un pubblico nuovo di zecca, ha scherzato sul fatto che vorrebbe ingaggiare la star della TV Lynda Carter – che ha interpretato l’eroina in TV dal 1975 al 1979 – nel sequel.

Jenkins ha detto:

“Vedremo. Lynda è una delle persone migliori al mondo, è stata una grande guida ed è una cara amica. In realtà abbiamo cercato disperatamente di coinvolgerla nel primo film, quindi è sempre stata parte della nostra famiglia in “Wonder Woman”. ”Non diremo ancora nulla in merito, ma certamente, proveremo a fare qualcosa.”

Jenkins è destinata a guadagnare circa 8 milioni di dollari per scrivere, dirigere e produrre il tanto atteso film Wonder Woman 2, che la renderà la regista donna più pagata di tutti i tempi. Ecco perché è così felice, no?