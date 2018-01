Meryl Streep contro Dustin Hoffman “Sul set di Kramer contro Kramer superò i limiti”

Ancora una volta si parla di abusi sul set, e questa volta a parlare è l’attrice Meryl Streep che ha da ridire sul comportamento di Hoffman sul set di un film

Il film in questione è uno dei più belli della storia del cinema, si tratta di “Kramer contro Kramer” diretto da Robert Benton nel 1979 e vincitore di 5 Premi Oscar. In una scena del film, Dustin Hoffman, che veste i panni di Ted Kramer, tirò uno schiaffo non previsto dalla sceneggiatura alla sua partner Joanna, interpretata da Meryl Streep. Secondo quanto raccontato dall’attrice Premio Oscar, in quell’occasione Hoffman superò i limiti, scagliandosi con troppa veemenza contro di lei.

Le dichiarazioni di Meryl Streep

Queste le parole rilasciate dalla Streep riguardo al primo ciak con Dustin Hoffman sul set di “Kramer contro Kramer”:

È una situazione insidiosa perché quando sei un attore e stai girando una scena devi sentirti libero. Sono sicura di aver inavvertitamente fatto del male a delle persone durante le scene più fisiche. Ma c’è una certa dose di perdono in quella situazione. In questo caso [Kramer contro Kramer] era il mio primo film ed era il primo ciak, e semplicemente mi ha preso a schiaffi. E lo si vede nel film. Ha oltrepassato i limiti.

Una reazione troppo emotiva ad una scena che di suo era già molto forte, o davvero l’attore Dustin Hoffman ha in qualche modo mancato di rispetto verso la sua collega?

Una cosa è certa, per Meryl Streep, quello che sta venendo fuori in questo ultimo periodo, metterà tutti sull’attenti, e cose del genere non si verificheranno più così facilmente, non verranno più accettati comportamenti del genere.

Riguardo allo scandalo Weinstein, Meryl Streep ha chiarito la sua posizione a riguardo con queste parole: