In radio “Fatti avanti amore” di Max Nek e Renga: leggi il testo

Continua la collaborazione a tre voci di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga. Da oggi in rotazione radiofonica il brano ” Fatti avanti amore”: leggi il testo della canzone

Il trio formato da Max Pezzali, Nek e Francesco Renga continua la collaborazione riproponendo le canzoni più famose in speciali versioni a tre voci. Dopo averci proposto la rivisitazione a tre voci de “Gli Anni” e quella di “Il mio giorno più bello nel mondo”, tocca adesso a “Fatti avanti amore”.

Il brano “Fatti avanti amore”, risale al Festival di Sanremo del 2015, quando Nek riuscì a guadagnarsi con questo il terzo gradino del podio e il premio come miglior arrangiamento. La canzone a tre voci è stata incisa live durante le prove per il tour che vedrà protagonisti i tre artisti insieme ad una band di 9 elementi in giro per l’Italia.

Max Nek Renga, il Tour – Date

Il tour di concerti di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga prenderà il via tra pochi giorni, precisamente il 18 gennaio 2018. Gli spettacoli ci regaleranno intense sessioni di live dove i tre artisti rivisiteranno le canzoni più importanti della loro lunga carriera, interpretandole in modo del tutto originale a tre voci.

Le date del tour sono le seguenti:

18 gennaio Pala Arrex di Jesolo – Venezia

20 gennaio all’Unipol Arena di Bologna

22 e 23 gennaio al Brixia Forum di Brescia

25 gennaio all’RDS Stadium di Genova

26 e 27 gennaio al Pala Alpi Tour di Torino

29 gennaio all’Adriatic Arena di Pesaro

31 gennaio al Pala Sele di Eboli – Salerno

1 febbraio al Pala Partenope in udi Napoli

3 febbraio al Pal’Art Hotel di Acireale – Catania

4 febbraio al Palasport di Reggio Calabria

12 e 13 febbraio al Pala Bam di Mantova

16 febbraio all’Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova

20 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze

21 febbraio al Modigliani Forum di Livorno

23 febbraio all’Unipol Arena di Bologna

4 e 6 aprile al Pala Lottomatica di Roma

11 aprile al Pala Florio di Bari

19 e 20 aprile al Mediolanum Forum di Assago – Milano

Fatti avanti amore – Testo della canzone

Abbiamo gambe

Per fare passi

Trovarci persi

Avvicinarci e poi

Abbiamo bocche

Per dare baci

O meglio dire

Per assaggiarci

Se un pianto ci fa nascere

Un senso a tutti il male forse c’è

Io sono pronto a vivere

Ti guardo e so perché

Siamo fatti per amare

Nonostante noi

Siamo due braccia con un cuore

Solo questo avrai da me

Fatti avanti amore

Fatti avanti amore

Abbiamo mani

Per afferrarci

Girare insieme

Come ingranaggi e poi

Abbiamo occhi

Con cui vediamo

Ma se li chiudi

Ci riconosciamo

Perfetti come macchine

Miracolo di nervi ed anime

Io non ti chiederò perché

Ti stringo e credo a te

Siamo fatti per amare

Nonostante noi

Siamo due braccia con un cuore

Solo questo avrai da me

Fatti avanti amore

Fatti avanti amore

Senti quanto rumore

Il cuore lo fa da solo

Dividiamolo in due

Io la tengo per te

La sua parte migliore

Fatti avanti amore

E fatti avanti amore

Siamo fatti per amare

Nonostante noi

Siamo due braccia con un cuore

Solo questo avrai da me

E fatti avanti amore

Tu fatti avanti amore

Fatti avanti amore

Fatti avanti amore