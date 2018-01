Fiorentina – Inter | Prob. Formazioni & dichiarazioni della vigilia di Pioli e Spalletti

Il Franchi come banco di prova per un’Inter in cerca di vittorie

Si apre quest’oggi la ventesima giornata di serie A, la prima di ritorno. L’anticipo serale è quello tra Fiorentina ed Inter, due compagini che provengono da un differente periodo di forma. All’andata si imposero i nerazzurri per 3-0 e tutto lasciava presagire ad una stagione complicata per i gigliati che nel corso dell’estate persero pedine importanti quali Vecino e Borja Valero approdati proprio all’Inter, Kalinic al Milan e Bernardeschi alla Juventus, ed invece gradualmente Stefano Pioli ha donato un’anima a questo gruppo dotato di importanti individualità, su tutti Federico Chiesa. La Viola, al momento, è ottava in classifica a quota ventisette, ed è reduce da sette risultati utili consecutivi in campionato, frutto di due vittorie e cinque pareggi, inoltre nelle ultime sei gare disputate è solo uno il gol subito dalla retroguardia gigliata, a testimonianza dello scintillante periodo di forma che stanno vivendo Sportiello e compagni.

I nerazzurri, invece, nel mese di dicembre hanno smarrito l’incisività evidenziata sino a circa un mese fa. La banda di Spalletti occupa il terzo gradino in classifica, con quarantuno punti all’attivo, a sei lunghezze di distanza dalla Juventus seconda e a sette dal Napoli capolista. L’ultimo successo in campionato è datato 3 dicembre, in occasione del 5-0 rifilato al Chievo, mentre l’ultima gioia lontano da San Siro risale al 25 novembre, nell’1-3 nei confronti del Cagliari. Dalla sedicesima giornata in poi due pareggi a reti bianche contro Juventus e Lazio e due ko fragorosi al cospetto di Udinese e Sassuolo, senza dimenticare la bruciante eliminazione nei quarti di finale di Coppa Italia ad opera del Milan.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, sia Pioli che Spalletti hanno presenziato le rispettive conferenze stampa della vigilia, ecco un estratto delle dichiarazioni principali rilasciate dall’attuale allenatore della Viola, nella passata stagione al timone dell’Inter: “Contro un avversario di spessore e di prestigio come l’Inter ci serve la notte perfetta, per fare una prestazione di livello: in tutti noi c’è voglia di battere una grande, è quello che ancora ci manca in questa stagione. Rispetto all’inizio siamo cresciuti, prima eravamo un gruppo di buoni giocatori, adesso siamo una buona squadra: abbiamo chiuso il girone d’andata a 27 punti, un buon bottino, ma per quello di ritorno mi aspetto di più, perché abbiamo le possibilità per riuscirci. Il momento più bella della mia avventura nerazzurra è stato la vittoria per 7-1 con l’Atalanta, il peggiore ovviamente l’esonero, perché dispiace sempre interrompere il proprio lavoro”.

Dal quartier generale di Appiano Gentile, queste invece le parole pronunciate da Luciano Spalletti a poco più di ventiquattro ore da una sfida delicata e dall’importante posta in palio contro la Fiorentina: “C’è ancora molta strada da fare. Ma è nei nostri programmi farsi trovare pronti contro qualsiasi avversario anche se saranno tosti come la Fiorentina. Si affronta essendo forti, in questo finale di girone d’andata abbiamo fatto buone partite ma non siamo stati così bravi a mettere tutte le nostre qualità dentro la gara. Bisogna assolutamente ritrovare la qualità di collettivo e di individualità per essere poi nelle condizioni di fare buone gare come fatto precedentemente. Santon? Può fare il centrale, conosce fase difensiva e calcio, conosce le tempistiche delle scappate, è un calciatore completo. E’ chiaro che poi, messo fuori ruolo, qualcosa deve imparare. Miranda e D’Ambrosio? Spero di averli dopo la sosta”.

Spostando l’attenzione sulle probabili formazioni, Pioli dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Sportiello in porta, Laurini e Biraghi esterni di difesa, centralmente spazio al duo Astori-Pezzella. A centrocampo agiranno Veretout, Badelj e Benassi, mentre in avanti Chiesa e Thereau muoveranno ai lati della punta centrale Simeone. Spalletti risponderà, molto presumibilmente, con il 4-2-3-1 schierando Handanovic tra i pali, Skriniar e Ranocchia duo centrale di difesa, lungo la corsia di destra spazio a Cancelo, sul fronte opposto Santon. La mediana sarà presidiata da Vecino e Gagliardini, mentre sulla trequarti Candreva, Borja Valero e Perisic agiranno alla spalle della punta Icardi. L’arbitro designato per dirigere il match è il signor Paolo Valeri della sezione di Roma.