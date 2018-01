New Mutants: rivelati i poteri di Sunspot nello spin-off degli X-Men

Un nuovo video promozionale ha rivelato i poteri di Sunspot nel film “New Mutants”, attesissimo spin-off degli X-Men. Guarda il video

I Nuovi Mutanti stanno per arrivare, e nell’attesa che del 13 aprile, un nuovo video promozionale ci svela i poteri di Sunspot, il personaggio interpretato dall’attore Henry Zaga.

La storia di “New Mutants” fa parte dell’universo degli X-Men, ed è incentrato sulla serie a fumetti chiamata Marvel Nuovi Mutanti.

L’universo Marvel prende una cupa piega horror con “New Mutants”, dove un gruppo di giovani mutanti viene trattenuto in una struttura segreta per poter imparare a controllare i propri pericolosi poteri. Nessuno di loro è un eroe che cerca di salvare il mondo, piuttosto, ognuno cerca di sopravvivere e salvare se stesso.

Ecco a voi il nuovo video promozionale che ci rivela i poteri di Sunspot (Henry Zaga), ossia la capacità di manipolare l’energia solare.

Your guilt can find you anywhere. #NewMutants pic.twitter.com/ahfJkYczDg — New Mutants (@NewMutantsFilm) 3 gennaio 2018

Chi sono gli altri mutanti e quali sono i loro poteri?

Dopo aver accennato al ruolo di Henry Zaga, che interpreta il mutante Roberto Da Costa (Sunspot), capace di manipolare l’energia solare, vediamo quali sono gli altri mutanti che vedremo nel film.

Anya Taylor-Joy interpreta il ruolo di Illyana Rasputin, un mutante russo che ha poteri di stregoneria e usa i dischi di teletrasporto per viaggiare. Maisie Williams interpreta Rahne Sinclair, un mutante scozzese che lotta per conciliare le sue credenze religiose con il suo potere di trasformarsi in un lupo. La star di “Stranger Things” Charlie Heaton interpreta invece Sam Guthrie, un mutante che può spingersi in aria ed è invulnerabile.

Blu Hunt interpreta Danielle Moonstar come un mutante nativo americano che ha il potere di creare illusioni tratte dalle paure e dai desideri della mente di una persona. Infine nel film troviamo anche Alice Braga nel ruolo di Cecilia Reyes, mentore del gruppo e dottore in medicina che ha la capacità di generare un bio-campo protettivo attorno a se stessa.

Ecco il trailer del film:

Il film, diretto dal regista Josh Boone, sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 13 aprile.