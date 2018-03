Anteprima Flames con testo. Ascolta il nuovo singolo di David Guetta e Sia

Il dj francese David Guetta e la cantante australiana Sia, hanno rilasciato il nuovo singolo Flames, in arrivo giovedì 22 Marzo. Il brano può essere ordinato già da ora sulle piattaforme digitali.

David Guetta, produttore e principale artista del brano, ha pubblicato il teaser dei primi quindici secondi del brano. Dopo la collaborazione con Afro Jack e lo stesso Guetta a gennaio con il remix di Helium, brano utilizzato dalla campagna pubblicitaria contro l’AIDS, Sia torna con la sua grande estensione vocale e la sua poliedricità nel nuovo lavoro prodotto da Guetta.

In attesa del brano sulle piattaforme digitali, David Guetta ha usati i suoi bassi, i suoi scratch e la voce di Sia in un mix di forte personalità canora e sonora. Un brano dopo l’altro, le collaborazioni di Guetta, portano al pubblico il suo stile inconfondibile.

Qui sotto l’anteprima audio di Flames:

Testo del teaser di Flames

Go go go

Figure it out

Figure it out

You can do this

So my love don’t stop running

Got a sun up, up in flames

One foot in front of the other babe

One right into nothing yeah

Just keep moving, oh

Un passo dopo l’altro l’amore di Sia non smetterà di correre, tra le fiamme, dunque muoviti e focalizzalo.

Il brano in uscita aprirà il periodo primaverile con toni electro/pop. Ci dovremmo aspettare un tormentone? Vedremo!