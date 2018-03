Milan-Chievo: 3-2. Milan senza freni: anche il Chievo finisce ko

Prosegue, in campionato, la marcia inarrestabile dei rossoneri.

Il Milan supera nel finale, per 3-2, il Chievo, conquistando, così, tre punti preziosi in ottica Champions League. A margine di questo successo per nulla scontato e avvenuto solo all’ultimo, grazie al guizzo di André Silva, il quale ha bissato quanto di ottimo compiuto sette giorni fa a Genova, il “diavolo” sale a quota cinquanta, a cinque punti di distanza dall’Inter quarta, e con una gara ancora da recuperare, ossia il derby della Madonnina proprio contro i nerazzurri. Il Milan inanella l’ottava vittoria nelle ultime nove gare disputate, numeri da capogiro per una squadra ereditata da Gattuso, a fine novembre, senza mordente e piuttosto appassita, mentre ora dell’aggressività e dell’intensità agonistica ne fa un vero e proprio vessillo.

Il Chievo, invece, resta amaramente inchiodato a quota venticinque, al sedicesimo posto, ad una sola lunghezza di distanza dal Crotone terzultimo. I gialloblù sono reduci da tre sconfitte consecutive e non vincono in trasferta, addirittura, dalla sesta giornata, ossia dallo 0-2 in casa del Cagliari. Inutile fare giri di parole, i clivensi sono chiamati a lottare per non retrocedere in queste ultime dieci giornate, provando a risalire il prima possibile la china, onde evitare di essere risucchiati dalle sabbie mobili della B.

Riavvolgendo il nastro della gara, il match si sblocca dopo appena dieci minuti, quando Kessie entra in area e scodella un pallone al centro smanacciato da Sorrentino. La sfera termina dalle parti di Calhanoglu che con freddezza la spedisce in fondo al sacco. Per il numero dieci turco si tratta del terzo gol in questo campionato. I padroni di casa appaiono in controllo della gara, pur senza creare particolari occasioni. Gli ospiti non si demoralizzano e al 33’ acciuffano il pari: Giaccherini entra in area per poi sfoderare un assist indirizzato al centro, deviato da Bonucci, che innesca Stepinski, il quale a tu per tu con Donnarumma non fallisce l’appuntamento con il gol. Per l’attaccante polacco è il secondo centro in questo torneo. I veneti continuano a veleggiare sulle ali dell’entusiasmo e al 34’, addirittura, mettono la freccia del sorpasso: Cacciatore, dal versante di destra, appoggia al centro dell’area dove Stepinski, in vantaggio su Zapata, allarga sulla sinistra per Inglese, il quale di prima intenzione lascia partire un bolide preciso ed imparabile che termina la sua corsa sotto l’incrocio dei pali. Rete da cineteca per il numero quarantacinque gialloblù che sale a quota nove gol in campionato.

Nella ripresa, il “diavolo” inizia a dare vita ad un ritmo tambureggiante con lo scopo di rimettersi in carreggiata. Tale atteggiamento porta i suoi frutti al 52’ quando Biglia, dal limite dell’area, lascia partire una conclusione respinta da Sorrentino, il quale, però, non può nulla sul tap-in ravvicinato di Cutrone. L’arbitro Mariani attende qualche istante prima di convalidare la rete, in quanto dubbia la posizione del centravanti rossonero. Ma grazie all’assistenza del VAR, il gol viene assegnato e per il numero sessantatre del “diavolo” si tratta del settimo centro in questo torneo. La banda di Gattuso, a questo punto, mira a conquistare l’intera posta in palio e al 60’ il tecnico rossonero inserisce sul rettangolo verde André Silva al posto di Borini, affinché la propria squadra affondi con maggior cattiveria. Tale mossa porta i risultati sperati quando all’ 82’ dagli sviluppi di un calcio d’angolo, la sfera carambola su Jaroszynski, il quale, inavvertitamente, innesca la punta lusitana che raccoglie la sfera e da vero rapinatore d’area trafigge Sorrentino. Dopo la trasferta di Marassi contro il Genoa, in cui realizzò il gol vittoria all’ultimo istante, anche in questa circostanza André Silva indossa gli abiti della provvidenza, permettendo ai rossoneri di effettuare il sorpasso sul Chievo. Al 93’ il direttore di gara Mariani concede un penalty a seguito di un tocco con il braccio di Tomovic, proteso in scivolata, su cross radente di Calhanoglu. Il fischietto romano corre a rivedere tale immagine sul monitor posizionato a bordo campo e dopo attenta analisi, decide di convalidare il penalty. Dagli undici metri si presenta Kessie che però si fa respingere il fendente da Sorrentino. E’ questa l’ultima emozione di un match che incorona il Milan come squadra decisamente in salute e in grado di lottare sino all’ultimo, mentre dall’altra parte il Chievo esce da San Siro con la consapevolezza di aver dato il massimo ma di non esser stato particolarmente fortunato in alcuni episodi, poi rivelatisi decisivi.

Intervistato dai giornalisti, queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del “diavolo”, Gennaro Gattuso: “Stessi punti della Juventus nel girone di ritorno a parità di gare giocate? Guardiamo avanti, fra un anno, due, magari si vedranno questi numeri, adesso bisogna guardare avanti. Oggi è stata una gara di grande sofferenza, abbiamo palleggiato in modo blando e abbiamo rischiato di perderla questa partita perché il Chievo ci ha messo in grande difficoltà. Questa sosta adesso farà bene, tanti giocatori sono arrivati stanchi. Non possiamo sbagliare, mi sono messo con la difesa a tre per la prima volta, penso che il pareggio non sarebbe servito a nulla, per questo molte volte rischiamo tanto. Senza la VAR forse questa partita non l’avremmo vinta. Negli episodi dubbi la VAR ci ha aiutato”.

Dall’altra parte, queste le parole espresse dall’allenatore clivense, Rolando Maran: “Non sono soddisfatto per il risultato ma ho chiesto alla squadra di far iniziare un nuovo campionato, la prestazione c’è stata e questo credo sia la strada giusta. Abbiamo superato delle difficoltà e dobbiamo migliorare. Ho visto dei segnali ma giocare contro il Milan non è semplice. Volevo delle risposte e sono state positive. Gli errori li abbiamo fatti e quando giochi contro il Milan li paghi maggiormente, dobbiamo trarre gli aspetti positivi da questa prestazione. Inglese? Ha fatto nove gol e non sono pochi, oggi ha fatto una prova maiuscola e un grande gol. Posso solo dirgli di continuare così”.