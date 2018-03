Sampdoria-Inter: 0-5. Un Super Icardi travolge la Sampdoria

Domenica da incorniciare per l’Inter e soprattutto per il suo bomber, Mauro Icardi.

I nerazzurri annichiliscono la Sampdoria con un roboante 0-5, grazie al poker siglato dal capitano argentino. Per Icardi si tratta del secondo poker in carriera, avendone siglato uno in precedenza, con addosso proprio la maglia blucerchiata, nel gennaio 2013, in occasione della gara di campionato contro il Pescara, vinta per 6-0 dalla Samp.Con le quattro reti realizzate a Marassi, il numero nove dell’Inter sale a quota 103 gol in serie A, vivendo uno dei pomeriggi più esaltanti della sua carriera. A seguito di questo successo ineccepibile, la banda guidata da Luciano Spalletti sale al quarto posto, con cinquantacinque punti all’attivo. I nerazzurri centrano, altresì, il terzo risultato utile consecutivo e tornano a gioire lontano da San Siro, dopo l’ultimo trionfo in trasferta datato 25 novembre a Cagliari. L’Inter, inoltre, ottiene la seconda vittoria in campionato per 5-0, dopo quella rimediata lo scorso 3 dicembre ai danni del Chievo.

La Samp, invece, scende all’ottavo posto a quota quarantaquattro, a pari merito con l’Atalanta. I blucerchiati incassano la seconda sconfitta consecutiva e ciò che fa più rumore è lo score delle ultime due giornate che vede i doriani con un passivo di nove reti subite ed una sola realizzata. Numeri preoccupanti che testimoniano una flessione evidente da parte di un gruppo che fino a qualche giornata fa aveva impressionato positivamente.

Riavvolgendo il nastro della gara, la prima chance è di marca nerazzurra con Cancelo, autore di uno spiovente dalla bandierina che si stampa sulla traversa. Il dominio in campo da parte degli ospiti appare alquanto evidente, tant’è che al 26’ passano in vantaggio: cross di Cancelo indirizzato all’interno dell’area, dove svetta indisturbato Perisic, che infila la palla alle spalle di Viviano. Torna al gol l’esterno sinistro croato che non segnava dal 3 dicembre. Per lui sono otto le reti in questo campionato. Trascorrono appena quattro minuti e al 30’ l’arbitro Tagliavento decreta un penalty a favore degli ospiti a seguito di un contatto falloso, all’interno dell’area, di Barreto nei confronti di Rafinha. Dagli undici metri si presenta Icardi che non sbaglia. Per il centravanti nerazzurro si tratta del centesimo gol in serie A. La Samp è svagata e stenta a reagire, così che la “Beneamata” pigia il piede sull’acceleratore triplicando le marcature: al 31’ Perisic entra in area e serve un pallone invitante sul primo palo deviato da Silvestre. Icardi è lesto a raccoglierlo per poi estrarre dal cilindro un colpo di tacco che lascia di stucco Viviano. Gli uomini di Giampaolo subiscono il colpo e al 44’ gli ospiti ne approfittano per portare a quattro le marcature: Candreva entra in area e scodella un cross indirizzato al centro dell’area. Una serie di carambole innescano Rafinha, il quale effettua un colpo di tacco, all’interno dell’area piccola, respinto da Viviano, che però non può nulla sul tap-in rabbioso di Icardi a due passi dalla linea di porta. L’unico sussulto griffato Samp giunge al tramonto della prima frazione di gara con Murru che serve Duvan Zapata all’interno dell’area, ma il suo colpo di testa si infrange sul palo.

Nella ripresa la gara dura appena sei minuti perché al 51’ su assist involontario di Barreto, Icardi mette il sigillo sulla sua prestazione altisonante, coordinandosi in semigirata, dando vita ad una conclusione imparabile per l’estremo difensore doriano. Poker per il capitano nerazzurro, che sale a 103 reti in serie A, mentre in questo torneo si issa a quota ventidue centri realizzati. Per il resto c’è ben poco da segnalare, se non un’occasione clamorosamente sciupata da Candreva. I padroni di casa non daranno nessun segno di vita, subendo a testa bassa il dominio di un’Inter apparsa irresistibile.

Al termine della gara, queste le parole pronunciate ai microfoni dei giornalisti da Luciano Spalletti: “E’ servita la mia provocazione? Io l’ho fatto per andare avanti, per avere un dialogo con i giocatori. Poi se per voi è uno spunto per andare a creare dei dubbi e delle discussioni è una cosa vostra. Il mio obiettivo è quello di cercare di dare qualcosa di più e di dare forza ai giocatori. Non so quale sia il sistema per vincere ma conosco quello per perdere, che è quello di fare sempre i complimenti a prescindere e di dire sempre bravi a tutti. Cosa mi è piaciuto di più di questa vittoria? Mi è piaciuta la squadra, l’interpretazione della gara, la personalità contro un avversario difficile che in casa ha sempre fatto bene”.

Per quanto concerne la Samp, a parlare è mister Giampaolo, questo un estratto delle sue dichiarazioni: “Dovevamo riscattare la gara contro il Crotone, ma in queste due gare abbiamo dimostrato di essere carenti sotto il profilo di maturità e responsabilità. Avremmo dovuto capire che queste sfide possono determinare un futuro differente, evidentemente non siamo all’altezza. Alcuni ragazzi, fisicamente, non erano al meglio, abbiamo fatto qualche cambio forzato, ma anche alle sconfitte va dato un senso: noi gli abbiamo dato quello sbagliato. Prendo atto che probabilmente siamo fatti per qualcosa di diverso. C’è delusione e dispiacere nei ragazzi, anche più che da parte mia, che sono deluso e anche molto arrabbiato. Forse dovrò riazzerare le gerarchie, dare nuovi spazi per la competizione per trovare nuove motivazioni. Il campionato dimostrerà i valori tecnici, fisici e mentali della squadra e del suo tecnico”.