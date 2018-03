Kelly Clarkson: “I Don’t Think About You” ascolta la nuova canzone | Testo e Traduzione

Kelly Clarkson rialscia il video della nuova canzone “I Don’t Think About You”, leggi testo e traduzione.

Kelly ha mantenuto la promessa; oggi 20 Marzo ha rilasciato il video ufficiale di “I don’t think about you”.

ll video musicale di “I Don’t Think About You” di Kelly Clarkson sembra mostrarci l’esperienza di Kelly con Clive Davis, che secondo la sua testimonianza ha reso la sua vita di artista miserabile durante la sua carriera nella RCA / Sony Records. Alla fine, Kelly ha adempiuto il suo contratto e si è liberata di questa etichetta ed è approdata su Atlantic Records, con la quale è stata finalmente in grado di pubblicare l’album che ha sempre voluto realizzare, “Meaning of Life”.

Testo I Don’t Think About You – Kelly Clarkson

When you’re lost in the moment

You can’t see where you going

I didn’t who I could trust

So I put all my faith in us

Oh, you tore me to pieces

Turned my strength into weakness

I didn’t want it all to fall apart

So I decided just to play the part But honestly, I do it all again

Putting up with all the bullshit, he made me strong enough to do this It used to bother me

Thought I could never leave?

After all that I’ve been through, nothin’ left to prove

No, no, no, I don’t think about you

Weighin’ down on me

I lost my sanity

And now that we are through

Nothin’ left to lose

No, no, no, I don’t think about you I feel freedom where I stand now

And I feel proud from who I am now

Yeah, I learned a lot along the way

I love the woman that I became

I was patient, but not anymore

He’s back in my hands

And you swore I’ll never do it

But it’s your turn to face the music It used to bother me

Thought I could never leave?

After all that I’ve been through, nothin’ left to prove

No, no, no, I don’t think about you

Weighin’ down on me

I lost my sanity

And now that we are through

Nothin’ left to lose

No, no, no, I don’t think about you It was hard to hold on

Days and nights I thought I’d never make at all

Couldn’t make it at all

Now I stand tall

Feeling like myself again, no worries at all

Breathe

No one can stop me from livin’ this moment for me

I found my heartbeat

After all that I’ve been through

No, I don’t think about you It used to bother me (it used to bother me)

Thought I could never leave? (Thought I could never leave?)

After all that I’ve been through (through) nothin’ left to prove (prove)

No, no, no, I don’t think about you

Weighin’ down on me (weighin’ down on me)

I found my sanity (I found my sanity)

And now that we are through (through)

Nothin’ left to lose (lose)

No, no, no, I don’t think about you I don’t think about you (no)

(No, no, no) no, no, no

(Not anymore) not anymore

No, no, no

I don’t think about you

Traduzione I Don’t Think About You – Kelly Clarkson

Quando sei perso nel momento

non riesci a vedere dove stai andando

non sapevo di chi potermi fidare

quindi ho riposto tutta la mia fiducia in noi

oh, e tu mi hai fatta a pezzi

hai trasformato la mia forza in debolezza

non volevo che tutto andasse in frantumi

così ho deciso di recitare la mia parte

Ma onestamente, rifaccio tutto

affrontando tutte le stron*ate

lui mi ha reso abbastanza forte per farlo

Questo mi dava noia

pensavi che non sarei mai riuscita ad andarmene?

dopo tutto quello che ho passato, non mi è rimasto niente da dimostrare

no no no, non penso a te

tutto mi ha appesantito

ho perso la mia sanità mentale

e adesso che tra noi è finita

non è rimasto niente da perdere

no no no non penso a te

Sento la libertà qui dove sono ora

e mi sento fiera di quella che sono adesso

sì, ho imparato lungo la strada

che amo la donna che sono diventata

Ero paziente, ma adesso non più

il rispetto è tornato nelle mie mani

e tu avevi giurato che io non l’avrei mai fatto

ma è il tuo turno di affrontare la musica

Questo mi dava noia

pensavi che non sarei mai riuscita ad andarmene?

dopo tutto quello che ho passato, non mi è rimasto niente da dimostrare

no no no, non penso a te

tutto mi ha appesantito

ho perso la mia sanità mentale

e adesso che tra noi è finita

non è rimasto niente da perdere

no no no non penso a te

E’ stata dura resistere

i giorni e le notte in cui pensavo che non ce l’avrei fatta

non ce l’avrei fatta

adesso resto a testa alta

mi sento di nuovo me stessa, non ci sono affatto preoccupazioni

respiro

nessuno può trattenermi dal vivere questo momento tutto mio

ho trovato il battito del mio cuore

dopo tutto quello che ho passato

no, non penso a te

Questo mi dava noia

pensavi che non sarei mai riuscita ad andarmene?

dopo tutto quello che ho passato, non mi è rimasto niente da dimostrare

no no no, non penso a te

tutto mi ha appesantito

ho trovato la mia sanità mentale

e adesso che tra noi è finita

non è rimasto niente da perdere

no no no non penso a te

Non penso a te no

no no no non più

no no no non penso a te