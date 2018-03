Lilli e il Vagabondo: in arrivo il remake. Ecco tutto ciò che sappiamo Charlie Bean sarà il regista del remake in live action

Lilli e il Vagabondo Remake

L’Hollywood Reporter ha dichiarato lunedì che Charlie Bean ha chiuso un accordo per dirigere il remake dell’ibrido live-action e CGI del film d’animazione Disney Lilli e il Vagabondo.

Charlie Bean è stato il regista di LEGO Ninjago: Il film (2017), ed è pronto a tuffarsi in questo remake.

La casa di Topolino farà debuttare il film all’apertura del servizio streaming digitale dell’azienda, il lancio è previsto per il 2019. La piattaforma digitale inizierà con un pacchetto nazionale per poi via via espandersi oltreoceano. I prezzi non sono stati ancora determinati.

La sceneggiatura è stata firmata da Andrew Bujalski.

Lilli e il Vagabondo – l’originale:

Per chi non conoscesse l’originale, é un cartone animato uscito nel 1955, Lilli e il Vagabondo di Walt Disney Productions racconta la storia d’amore che coinvolge un Coker Spaniel viziato di nome Lilli e un cane di strada di nome Vagabondo. Famosissima è la scena nella quale i due mangiano un piatto di spaghetti e polpette mentre ascoltano la serenata ‘Dolce sognar’.

Lo studio cinematografico sta pianificando di pubblicare teatralmente i remake di Aladdin, Il Re Leone e Mulan. Come Lilli e il Vagabondo, si dice che un remake della Spada nella Roccia debutterà sul servizio di streaming della Disney.

Disney sta scommettendo in grande sulla sua piattaforma di streaming. Per quanto i puristi possano storcere il naso, di fronte a una versione in carne e ossa di un classico dell’animazione, bisogna ammettere che l’esperimento portato avanti con ‘Il libro della giungla’ ha pagato abbondantemente: il film del 2016, con attori veri e animali ricostruiti in computer grafica, ha infatti incassato nelle sale di tutto il mondo qualcosa come 966,6 milioni di dollari, a fronte di un budget di 175.

Conti alla mano, si capisce come mai Walt Disney Studios stia pensando di sottoporre tutto il proprio catalogo animato al restyle in live action. Il pianificato remake del ‘Re Leone’, cui si unisce ora quello di ‘Lilli e il vagabondo’, vanno in questa direzione. Staremo a vedere se il successo sarà analogo a quello del ‘Libro della giungla‘.