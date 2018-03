Il nuovo trailer di Hotel Transylvania 3 è stato rilasciato… ed è così mostruoso

Preparati per una vacanza estiva MOSTRUSA!

Mercoledì mattina, Sony Pictures Animation ha rilasciato un nuovo trailer per Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, che puoi vedere nel video qui sopra!

Nella nuova puntata della franchigia, Drac (Adam Sandler) riceve in regalo una vacanza di cui ha disperatamente bisogno. Insieme a sua figlia Mavis (Selena Gomez) e ad amici come Frankenstein (Kevin James) e Wayne (Steve Buscemi), Drac si imbarca in una crociera creata appositamente per i mostri. Certo, non tutto va secondo i piani e la “vacanza” non è così rilassante come Drac aveva sperato.

Drac incontra diversi problemi a bordo della nave. Uno di loro si presenta sotto forma del capitano della nave/direttore di crociera Erika (Kathryn Hahn). L’altro appare come la nemesi di Drac, il famoso cacciatore di mostri Abraham Van Helsing (Jim Gaffigan).

Drac inizia a innamorarsi di Erika dopo che i due si sono incontrati sulla nave. Ciò che distingue Erika dagli altri personaggi è il fatto che è una persona umana che vive in un mondo di mostri.

“Crede davvero nella sua eredità di cacciatore di mostri e vuole realizzare il suo destino.”

Il bisnonno di Erika, Van Helsing, non è così carino con questi mostri come lei.

“Stranamente, se fai ricerche su Van Helsing, scoprirai che è un cattivo comico per via della sua personalità ossessiva, motivata e istruita”, ha detto Jim Gaffigan, che si è visto modificare la sua voce per interpretare il cattivo di turno. “La mia voce era troppo lenta per catturare (la sua) energia e guidare la folla.”

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa uscirà nei cinema USA il 13 luglio 2018 e in quelli italiani il 22 agosto 2018.