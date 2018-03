Liam Payne confessa: la mia relazione con Cheryl non funziona… ... ma queste cose capitano in tutte le relazioni.

Liam Payne confessa i problemi di relazione con Cheryl

L’ex One Direction dopo tanti rumors ha rivelato la verità dietro le loro battaglie amorose.

Liam Payne ha finalmente rotto il suo silenzio sullo stato della sua relazione con Cheryl Tweedy, confessando che stanno affrontando diverse difficoltà, ma questo non significa che stanno per lasciarsi, almeno non ora. D’altra parte, non ci sono nemmeno campane nuziali all’orizzonte.

La coppia ha voluto sminuire le voci che parlavano dei problemi nel loro rapporto apparendo insieme sul tappeto rosso dei Brit Awards 2018. Tuttavia Liam, 24 anni, non ha negato che a volte ci siano stati momenti di tensione tra di loro.

“La cosa più divertente è stata leggere i media che parlavano di matrimonio, la settimana dopo dicevano che c’eravamo già lasciati”, ha detto all’Evening Standard. “A me piace pensare che siamo da qualche parte nel mezzo di queste voci”.

Da qualche parte nel mezzo significa che i due stanno attraversando un momento difficile, nonostante siano genitori di un figlio di nome Bear, che domani compirà un anno (22 marzo 2018). Ma Liam crede che i problemi come questi debbano essere risolti.

“Abbiamo i nostri problemi”, continua. “Non mi sederò qui e dirò che tutto è assolutamente perfetto, perché ovviamente non è così, ma questi momenti esistono in tutte le relazioni. Ma li affrontiamo insieme come una famiglia e questa è la cosa più importante per me.”

Alcuni dicono che questi momenti di tensione sono nati per via del modo in cui Liam gestisce la privacy della coppia. Cheryl vorrebbe maggiore privacy mentre Liam sembra attratto dai media. Chissà se sarà contenta di queste nuove rivelazioni del fidanzato.