Maurizio Sarri riceve il “Premio Maestrelli” 2018 come migliore allenatore dell’anno

Maurizio Sarri riceve il “premio Maestrelli” e sogna con il Napoli

La vittoria per 1-0 nei confronti del Genoa, ha lasciato un’onda di buonumore nel quartier generale del Napoli. I partenopei hanno approfittato al meglio del mezzo passo falso della Juventus, incappata nello 0-0 in casa della Spal. Gli azzurri, al momento, sono secondi in classifica a quota settantatre, a soli due lunghezze dalla Vecchia Signora capolista. Al rush finale mancano nove giornate e la svolta cruciale, con ogni probabilità, avverrà il prossimo 22 aprile, quando all’Allianz Stadium si daranno battaglia proprio la Juventus e la banda di Maurizio Sarri.

Osservando il calendario, un’altra gara decisamente ostica da affrontare sarà quella contro il Milan, in programma il 15 aprile, match che si preannuncia decisamente insidioso, in cui Mertens e compagni dovranno evitare di perdere punti per strada per restare dietro la scia dei bianconeri. Indubbiamente, dopo ventinove giornate disputate, il bilancio dei partenopei in campionato è alquanto positivo: rispetto alla scorsa stagione, già di per sé straordinaria, gli azzurri hanno conquistato dieci punti in più, ed è soprattutto merito loro se la nostra serie A ha ancora argomenti da snocciolare per quanto concerne la corsa in vetta. Negli altri campionato europei, e soprattutto in quelli maggiori, come Inghilterra, Germania, Spagna e Francia: Manchester City, Bayern Monaco, Barcellona e Paris Saint Germain hanno già posto un’ipoteca sulla conquista del titolo, aspetto che non si sta verificando in Italia dove il duello tra Juventus e Napoli è quanto mai acceso.

Il merito degli uomini di Sarri è quello di essere in grado di fronteggiare una corazzata reduce dalla conquista di sei scudetti consecutivi e dalla rosa nettamente più competitiva rispetto a quella napoletana, in cui mister Sarri al di là degli undici titolarissimi, può far leva su non più di tre/quattro giocatori da alternare in alcune zone del campo. L’importante lavoro svolto dal tecnico toscano è stato premiato nella serata di lunedì con la consegna del “Premio Maestrelli” giunto alla sua trentacinquesima edizione. Maurizio Sarri, incalzato dalle domande dei giornalisti presenti all’evento, ha risposto a vari quesiti: dalla corsa scudetto con la Juventus, al suo futuro in sella alla compagine partenopea.

Questo un estratto delle sue dichiarazioni principali: “Il contratto è un falso problema. C’è e bisognerà capire se ci sono tutte le condizioni, questo pubblico è grande e spero di poter dare sempre il 100%. Se non sarò in grado di farlo allora bisognerà fare un passo indietro, altrimenti si può continuare. Io quattro anni fa ero in serie B, non riesco ad essere preoccupato, sono onorato di essere vicino ad una squadra che ha vinto per sette anni. Le soste sono per noi allenatori, per i giocatori, momenti di grande stress, giocano in giro per il mondo, oltre allo stress delle partite hanno lo stress di viaggi massacranti. Addirittura abbiamo messo la partita di sabato, quindi non c’è riposo o preparazione. Contro la Juve partita decisiva? Non si può dire, bisogna vedere come si arriverà allo scontro diretto. Anche una partita contro una squadra che gioca per la salvezza diventa difficile”. Infine, per quanto concerne l’ammiccamento avuto nel 2015 con il Milan, questo il racconto di mister Sarri: “Ebbi una chiamata da Galliani, ho parlato due volte con lui, nella seconda occasione mi disse che doveva avere il benestare di Berlusconi e che ero il prossimo allenatore del Milan, ma così non andò. Mi fa piacere di aver conosciuto Galliani che è un personaggio molto simpatico. Dopo quella situazione, dissi a Carli che non ce la facevo più a rimanere ad Empoli”.