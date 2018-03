Supernatural 14 potrebbe portare grandi cambiamenti, ha detto il boss della serie

Supernatural 14 segnerà un cambiamento epocale per la serie tv?

Avvertimento! In questo articolo sono presenti spoiler della stagione 13 di Supernatural, che non è ancora stata trasmessa in Italia.

La stagione 13 di Supernatural non è stata ancora presentata per la prima volta in Italia, ma negli Stati Uniti, Supernatural sta affrontando il finale di stagione. Il 5 aprile 2018 verrà trasmesso l’ultimo episodio che si intitola The Thing.

Così, mentre lo show si prepara a farci vivere gli ultimi atti dei fratelli Winchester, il capo della serie Andrew Dabb ha stuzzicato i fan rivelando ciò che potrebbe accadere in Supernatural 14.

E tutto sembra molto misterioso, ad essere onesti.

Parlando con Entertainment Weekly, Dabb ha rivelato che il prossimo finale di stagione di Supernatural “evolverà” i suoi personaggi in un modo diverso.

“Il finale di quest’anno penso che evolverà tutti i nostri personaggi in un modo davvero interessante”, ha spiegato. “Con questo finale chiudiamo alcune porte, ma apriamo anche altre nuove porte interessanti.”

Anche se Supernatural 14 non è stato ancora ufficialmente confermato come seguito della serie fantasy di successo, sembra che ci sia un sacco di materiale in cantiere per lo show.

“Tutti i nostri personaggi, quelli che abbiamo amato, usciranno cambiati in un modo abbastanza importante”, ha avvertito Dabb.

Però, prima di andare troppo avanti e parlare di Supernatural 14, non vediamo l’ora di vedere la tredicesima stagione in Italia, che riporterà in scena anche l’arcangelo Gabriele. Da noi Supernatural 13 dovrebbe uscire verso la fine dell’anno. Sapremo aspettare o la vedremo in lingua originale?