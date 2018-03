Tom Hardy diventa Al Capone nel nuovo film di Josh Trank. Il famigerato boss come non l’abbiamo mai visto Dopo la cancellazione di "Cicero", l'attore britannico riprende il ruolo del gangster più famoso di sempre

Se ne parla ormai da anni e ormai ci siamo: “Fonzo” il biopic sul gangster più celebre di tutti i tempi è finalmente entrato in pre-produzione. A dargli il volto come da tempo annunciato sarà il lanciatissimo attore britannico.

Un progetto di vecchia data

Sono anni che si parla del film biografico su Al Capone, che inizialmente doveva intitolarsi “Cicero” e che già allo stato embrionale, era stato concepito per essere interpretato da Tom Hardy.

Con il passare del tempo però, il progetto sembrava essersi arenato e come sappiamo, il buon Tom ha avuto tutto il tempo di intraprendere la sua scalata al successo, passando da ruoli di comprimario, a stella di prima grandezza. E proprio la luce di questa stella potrebbe aver disseppellito il vecchio progetto sul famigerato boss italo-americano che cambia titolo, “Fonzo”, appunto, ma mantiene il suo interprete principale.

Alla regia troveremo Josh Trank che qui ha la possibilità di rifarsi della duplice delusione di vedersi rimaneggiare il reboot de “I fantastici 4” e di aver perso il progetto spin-off di “Star Wars”.

Un insolito punto di vista

Il film racconterà Al Capone in maniera inedita, come mai si era visto in nessuna delle precedenti gangster-story a lui dedicate; la storia si snoderà negli ultimi mesi di vita del boss, dalla sua scarcerazione avvenuta nel novembre del 1946 fino alla sua morte per sifilide nel 1947. Proprio a causa della malattia, vedremo un Al Capone tormentato e instabile che preda degli effetti della demenza, si troverà a dialogare con gli spettri delle sue vittime e a fare i conti con il suo passato sanguinario.

Detto ciò e considerate le interpretazioni estreme come “Bronson”, “Lawless” e “The revenant” (ma anche speriamo, l’imminente “Venom”) non si fatica a capire perché Tom Hardy sia sempre stato la prima e unica scelta per questo ruolo.

Il cast e un primo sguardo al look

Accanto a Hardy, troveremo Linda Cardellini (ex “E. R.”) nel ruolo della moglie di Capone, il redivivo Matt Dillon in quello del suo migliore amico e Kyle Maclachlan.

Ancora non si sa nulla sulla presunta data di uscita di “Fonzo” ma sbirciando sui vari profili social (più o meno ufficiali) di Hardy, si può vedere come si stia già preparando al ruolo rasandosi completamente la testa e modificando, con protesi o make-up, il taglio degli occhi; non c’è che dire, se si guardano le foto originali di Al Capone, la somiglianza è sorprendente e siamo sicuri che la grande trasformismo dell’attore inglese, completerà l’opera.