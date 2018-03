X-Files, la 12 stagione ci sarà… ma senza Gillian Andrerson, alias Dana Scully.

Non sarà lo stesso senza Scully

Pochi mesi fa si parlava della stravagante notizia che ha scosso tutti i fan di X-Files, ovvero l’abbandono della serie da parte di Gillian Anderson, storica interprete di Scully.

In molti si sono chiesti le motivazioni dietro questo addio, visto il ritorno in auge dello show che, con buoni risultati, l’anno scorso è tornato con una decima ed undicesima stagione capace di riservare più di qualche sorpresa.

I fan si aspettavano dunque di continuare a vedere Scully per molti anni a venire, cosa che purtroppo invece non succederà.

Dopo la notizia dell’abbandono sappiamo oggi che il creatore di X-Files è sicuro che la 12 stagione ci sarà, anche senza Gillian Anderson. Nulla di buono può accadere senza Gillian Anderson.

Non ha molto senso guardare qualcosa senza Gillian Anderson, per non parlare di X-Files.

Nonostante ciò, il creatore di X-Files Chris Carter, sta prendendo seriamente in considerazione l’idea coraggiosa di avviare la 12 stagione, senza Gillian (alias la donna più gloriosa del mondo). Sarà molto complicato e coraggioso per Carter sostituirla, rischia di perdere tutti i fan di X-Files conquistati in tanti anni anche grazie alla splendida attrice, che invece si troverà a dover uscire da quel ruolo e risultare credibile in altri. Intanto noi le auguriamo il meglio. Vai Gillian!!

“Penso che ci saranno più X-Files”, ha detto Carter a Den of Geek. “Ci sono ancora altre storie da raccontare.” Alla domanda se ha in mente un sostituto per Anderson, Carter ha risposto: “Non lo so, ma ci ho lavorato per un anno. Sono stanco. Non voglio pensarci proprio ora. “(Sappiamo come ti senti, Chris, è davvero dura!).”

Gillian ha confermato a fine dicembre che ha davvero preso la decisione di abbandonare il classico della fantascienza, a sole due stagioni dal revival in onda su Fox negli Stati Uniti.

Il presidente della Fox TV Gary Newman in seguito ha dichiarato che pensava che la posizione della Gillian nel telefilm potesse essere discussa in un secondo momento, ma l’attrice ha poi reso la sua posizione nello show chiarissima. Insomma la Gillian è da tempo decisa.

Addio Dana Scully! :“È tempo per me di appendere il cappello di Scully. È proprio così”, ha detto ai giornalisti al tour stampa del TCA a gennaio.

Attendiamo allora con molta curiosità la 12 stagione, per capire chi ci sarà al posto della nostra amatissima Dana Scully. Un grande in bocca al lupo a chi invece arriverà coraggiosa nella 12 stagione!