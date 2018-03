In My Blood è la canzone più personale di Shawn Mendes (Testo, Significato e Audio)

Shawn Mendes ha rilasciato la sua canzone più personale che si intitola In My Blood… qui sotto la scopriremo in tutto e per tutto!

Shawn Mendes ha pubblicato il suo attesissimo nuovo singolo “In My Blood” sulle piattaforme digitali questo giovedì mattina (22 marzo 2018).

In My Blood è il primo singolo ufficiale estratto dal prossimo e terzo album in studio del cantautore canadese (il seguito di “Illuminate” del 2016), che sarà distribuito nei negozi entro la fine dell’anno tramite la Island Records. Solo poche ore dopo l’uscita in digitale, In My Blood ha avuto un impatto impressionante sulle classifiche musicali di tutto il mondo. Possiamo sicuramente aspettarci di vedere In My Blood al primo posto in parecchi stati entro domani. Hai già comprato la canzone? No? Allora fallo immediatamente seguendo il link sottostante, perché questo brano merita davvero!

“A volte ho voglia di arrendermi, ma non riesco, non è nel mio sangue,” canta Shawn Mendes sul ritornello del suo nuovo singolo In My Blood.

Il testo di In My Blood è abbastanza facile da capire ma, nelle prossime righe, ti svelerò il significato di questa ballata mid-tempo. E ora capirete subito perché nel titolo ho affermato che “In My Blood” è la canzone più personale rilasciata dall’artista.

Il significato di In My Blood di Shawn Mendes

Questa è una canzone che descrive la sensazione di trascorrere un momento buio. Esistono quelle situazioni in cui pensi che non riuscirai mai a superare le tue paure o a raggiungere i tuoi obiettivi ma, nel momento in cui il pensiero di rinunciare a un qualcosa sta attraversando la tua mente, ti ricorderai che smettere non è nel tuo DNA, in questo caso sangue.

Un nuovo sound per Shawn Mendes

Shawn ha apparentemente deciso di aggiungere una tonalità più rock e un sound universale alla musica creata per questo album. In My Blood è sicuramente un passo in avanti per Shawn Mendes e penso che rappresenti la sua consacrazione come artista.

Il testo di In My Blood di Shawn Mendes

Help me, it’s like the walls are caving in

Sometimes I feel like giving up

But I just can’t

It isn’t in my blood

Laying on the bathroom floor, feeling nothing

I’m overwhelmed and insecure, give me something

I could take to ease my mind slowly

Just have a drink and you’ll feel better

Just take her home and you’ll feel better

Keep telling me that it gets better

Does it ever?

Help me, it’s like the walls are caving in

Sometimes I feel like giving up

No medicine is strong enough

Someone help me

I’m crawling in my skin

Sometimes I feel like giving up

But I just can’t

It isn’t in my blood

It isn’t in my blood

Looking through my phone again feeling anxious

Afraid to be alone again, I hate this

I’m trying to find a way to chill, can’t breathe, oh

Is there somebody who could…

Help me, it’s like the walls are caving in

Sometimes I feel like giving up

No medicine is strong enough

Someone help me

I’m crawling in my skin

Sometimes I feel like giving up

But I just can’t

It isn’t in my blood

It isn’t in my blood

I need somebody now

I need somebody now

Someone to help me out

I need somebody now

Help me, it’s like the walls are caving in

Sometimes I feel like giving up

But I just can’t

It isn’t in my blood

It isn’t in my blood

It isn’t in my blood

I need somebody now

It isn’t in my blood

I need somebody now

It isn’t in my blood