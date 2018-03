Justin Bieber avvistato con una bionda. Si è già dimenticato di Selena?

Justin Bieber non sembra sentire troppo la mancanza della fidanzata Selena Gomez, che si è concessa una vacanza dall’altra parte del globo. Mentre Selena si sta infatti godendo una fuga australiana con le amiche, Justin potrebbe aver già trovato qualcuno con cui sostituirla.

Il cantante di Sorry e la sua comitiva hanno partecipato al concerto di Craig David ad Hollywood, ed è proprio durante lo show che Bieber è stato beccato in atteggiamenti più che amichevoli con una bionda, già nota ai siti di gossip.

La possibile nuova fiamma del latin lover Justin Bieber è Baskin Champion, sorella di Abby Champion, fidanzata di Patrick Schwarzenegger. I paparazzi hanno beccato Justin e Baskin mentre uscivano dal Roxy Theatre cercando invano di non farsi notare. Come se non bastasse, sono spuntati anche alcuni video registrati durante il concerto, dove si vede chiaramente il ragazzo che assiste allo spettacolo abbracciato alla ragazza:

Altro video di Justin Bieber al concerto di Craig David a Hollywood, California. (20/03)

Altro video di Justin Bieber al concerto di Craig David a Hollywood, California. (20/03)

Baskin Champion è solo un’amica o tra di sta nascendo qualcosa di più?

Questo gossip segue tra l’altro quelli delle scorse settimane, che vorrebbero i Jelena (nomignolo con cui i fans hanno battezzato Justin e Selena) in pausa. La crisi è reale o tutti cercano di destabilizzare invano l’amatissima coppia? Vedremo nei prossimi giorni cosa succede.