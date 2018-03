La Lazio ha frenato il proprio cammino nel girone di ritorno del 2018

Il rendimento della Lazio inizia a destare più di una semplice preoccupazione.

Rispetto al sorprendente girone d’andata, la banda guidata da Simone Inzaghi ha subito un’evidente flessione. Dopo le due vittorie roboanti contro la Spal e il Chievo, in cui gli “aquilotti” misero a segno dieci reti complessivamente, si sono susseguiti tre ko decisamente fragorosi al cospetto di Milan, Genoa e Napoli. I successi con Hellas Verona e Sassuolo, squadre invischiate in piena bagarre per non retrocedere, hanno fatto da preludio ad un percorso incerto e sotto la media. La sconfitta subita all’ultimo secondo da parte della Juventus, con rete decisiva di Dybala, ha aperto interrogativi all’interno del gruppo capitolino, che successivamente non è andato oltre il pareggio per 2-2, in rimonta, contro il Cagliari ed infine l’ 1-1 interno con il Bologna.

Nell’ultima sfida contro i felsinei, non ha affatto convinto la tenuta difensiva, la quale aveva evidenziato delle crepe anche nella trasferta della “Sardegna Arena”, così come l’attacco che non segna più a raffica come nelle precedenti occasioni. I capitolini, al momento, occupano il quinto posto con cinquantaquattro punti all’attivo, fuori dalla zona Champions, occupata oltre che da Juventus e Napoli, in lotta per il titolo, da Roma e Inter, rispettivamente a cinque e ad una lunghezza proprio dalla Lazio. Molti dei calciatori che avevano impressionato ottimamente nella prima parte di stagione, stanno vivendo una fase tutt’altro che esaltante. Su tutti Milinkovic-Savic, il quale dopo l’exploit di Reggio Emilia, dello scorso 25 febbraio, quando siglò una doppietta, appare essere il lontano parente di colui che ha catturato l’attenzione dei maggiori club in Europa, durante la scorsa estate.

Attualmente le quotazioni del centrocampista serbo, valutato 100 milioni di euro dal presidente Claudio Lotito, sono al ribasso, con Simone Inzaghi che si augura in una repentina inversione di tendenza da parte di una delle sue stelle maggiori, al fine di imprimere lo sprint necessario sia in campionato per conquistare un posto per la prossima edizione di Champions League e sia in Europa League, dove i capitolini sono approdati con merito e autorevolezza ai quarti di finale in attesa di affrontare gli austriaci del Salisburgo. Pollice giù, anche, per l’attaccante portoghese Nani. Giunto negli ultimi giorni della finestra di mercato estiva,il calciatore proveniente dal Valencia non ha convinto affatto, complice anche una serie di infortuni che lo hanno messo spesso fuori causa. Nani, sino ad ora, ha realizzato tre gol su quattordici presenze, uno score scarno, valutato insoddisfacente da parte di chi sperava che il campione d’Europa in carica fosse approdato nella Capitale con l’intenzione di non svernare.

Emblematico l’episodio accaduto al calciatore durante il viaggio di ritorno dalla trasferta di Cagliari, in cui un tifoso, presente sull’aereo, lo ha invitato vibratamente a “risvegliarsi” dal torpore. A ciò va aggiunta la prestazione alquanto mediocre sciorinata nell’ultima sfida di campionato, prima della sosta, contro il Bologna. Inzaghi ha deciso di schierarlo dal primo minuto ma il risultato è apparso piuttosto scarno. Tutto ciò sembri aver fatto propendere la dirigenza biancoceleste a non riscattarlo, evitando di versare la somma pattuita di 9 milioni di euro, rispedendolo, così, al Valencia al termine di questa stagione. La Lazio dovrà puntare a dare il massimo in questo rush finale, riprendendo il filo con quanto di sorprendente compiuto sino a qualche giornata fa, al fine di ottenere il miglior risultato possibile in campionato, senza lasciare di vista l’Europa League, in cui un successo di una compagine italiana latita dal lontano 1999, quando fu il Parma di Alberto Malesani ad alzare al cielo l’allora Coppa Uefa.