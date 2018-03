Better Call Saul 4 sarà molto simile a Breaking Bad

Le prime informazioni sulla stagione 4 di Better Call Saul

Nonostante le riprese per quanto riguarda la quarta stagione di Better Call Saul siano in corso, non si sa molto su cosa aspettarsi dal ritorno di Jimmy McGill.

Il divario tra questa serie prequel e Breaking Bad è sempre minore e, in più, Vince Gilligan è fermamente convinto che la serie sarà più dark che mai.

Gilligan ha approfondito questo fatto con The Independent, e ai giornalisti ha affermato che la nuova stagione sarà sostanzialmente molto simile a quelle di Breaking Bad.

Se pensi a Breaking Bad e Better Call Saul nei termini di un diagramma di Venn, la sovrapposizione sta diventando sempre maggiore, e quindi Better Call Saul sarà sempre più simile a Breaking Bad.

“La stagione 4, voglio dire, è … è … è molto simile a Breaking Bad. Ci sono delle cose fantastiche in arrivo. Come in Breaking Bad, c’è tanto umorismo ovunque, purché sia ​​legittimo e ben coordinato, ha detto Gilligan.”

Better Call Saul tornerà su AMC e Netflix entro la fine dell’anno.