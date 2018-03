Deadpool 2: Trailer Ufficiale e nuovo personaggio misterioso!

Nuovo personaggio e tanta adrenalina nel trailer di Deadpool 2

E’ uscito oggi il nuovo trailer di Deadpool 2, in versione estesa. Il film, diretto da David Leitch, sarà nei cinema dal 16 Maggio 2018. Scopriamo più dettagli sul nuovo team del mercenario Wade Wilson (Ryan Raynolds), e sul personaggio interpretato da Terry Crews.

Finalmente è stata rivelata la sua presenza nel film, lo vediamo in molte scene della clip, tra colpi ed inseguimenti, interpretare il personaggio di Bedlan. Dettaglio che la produzione Fox ha voluto mantenere segreto fino alla fine. Lo si nota dal costume che indossa in una delle sequenze del trailer. La X-Force, dunque ha un nuovo personaggio. Nel fumetto, Bedlan ha il potere di modificare lo stato elettromagnetico, dunque creare tensione e confusione ai suoi nemici.

Come rivelato dal trailer, Deadpool è impegnato a metter su il suo team di mutanti, la X-Force, e non poteva mancare un personaggio con un tale potere: Bedlan (Terry Crews); notato durante la ricerca tra le foto dei possibili nuovi ‘amici’ di Wade. In una delle scene proposte dal trailer, il personaggio di Crews picchia qualcuno dei cattivi in un vicolo, dunque anche se non è dotato degli stessi poteri rispetto al fumetto, ha comunque una forza micidiale.

Il film è focalizzato su un mutante teenager (Julian Dennison), e Deadpool cerca di proteggerlo da Cable (Josh Brolin).

L’atteso sequel di Deadpool di Tim Miller, uscito nel 2016, continua sulla linea d’azione e spiccata comicità, un supereroe che lotta a colpi di frecciatine e provocazioni, e un folle gruppo di sostenitori che gli fanno da spalla nella sua missione.

Fare la cosa giusta è un casino, ma per combattere per ciò che è giusto, a volte devi combattere sporco!” Deadpool

Divertimento adrenalinico, azione e grandi colpi di scena, saranno gli ingredienti base del nuovo film sul supereroe più assurdo della storia del fumetto Marvel.

Guardate il trailer di Deadpool 2, Crews sarà all’altezza dell’X-team?