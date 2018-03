Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo parla dell’uscita dal cast di Arizona ed April

L’attrisce smentiche le voci sul fatto che a causa del suo salario, 10 milioni di dollari all’anno, sarebbero state allontanate dallo show le co-protagoniste Jessica Capshaw e Sarah Drew.

Poi spiega alcune dinamiche della serie:

«Tuttavia, ci sono alcuni problemi che si incontrano nel fare uno spettacolo che ormai va in onda da 14 stagioni. Una di queste è che gli autori hanno davvero difficoltà a pensare in modo creativo a nuove storie per tutti questi personaggi. Alla fine abbiamo 16 membri del cast regolari. È sempre triste quando perdiamo le persone – sia che vogliano andare via, oppure no. Non è mai facile».