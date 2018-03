Ibrahimovic lascia il Manchester United e si trasferisce ai Los Angeles Galaxy

Zlatan Ibrahimovic rescinde con il Manchester United ed è pronto ad accasarsi in MLS

Ibra saluta l’Europa. In molti sostengono possa trattarsi di un addio definitivo, qualcun altro di un semplice arrivederci: sta di fatto che Zlatan ha rescisso anticipatamente il suo contratto con il Manchester United al fine di accasarsi in MLS tra le fila dei Los Angeles Galaxy. Una scelta dettata sia dallo scarso feeling con il tecnico dei Red Devils, Josè Mourinho, e sia dal ridotto minutaggio dopo il grave infortunio patito circa un anno fa. Ibra lascia lo United dopo aver collezionato, in questa stagione,sette presenze, impreziosite da una sola rete.

La squadra guidata dal tecnico lusitano è oramai fuori dalla Champions League, essendo stata eliminata dal Siviglia agli ottavi di finale ed è distante sedici punti dal City primo in classifica. Compreso il suo essere oramai marginale nel progetto tecnico dello United, Ibra ha deciso di lasciare tutti e trasferirsi negli Stati Uniti con l’obiettivo di conquistarsi la fiducia del c.t. Andersson in vista dei prossimi Mondiali in Russia in cui la Svezia parteciperà dopo aver eliminato nei playoff proprio l’Italia. Alcuni addetti ai lavori sostengono che la scelta del portentoso centravanti svedese di lasciare l’Europa, possa essere solamente provvisoria, con l’intenzione, poi, di tornare indossando la maglia del Malmo al fine di chiudere da dove aveva iniziato. Il girovagare di Ibra è stato sensazionale e ricco di successi: come detto il debutto con il Malmo, poi l’approdo all’Ajax dove si fece conoscere al grande pubblico, a seguire il tanto atteso salto di qualità in Italia tra le fila di Juventus e Inter.

Poi il passaggio al Barcellona, per poi tornare nuovamente in serie A sfoggiando la divisa rossonera del Milan. Salutata l’Italia, Zlatan approda in Ligue 1 e diventa il leader del Paris Saint-Germain Quattro anni di assoluto dominio in Francia per poi essere attratto dal richiamo della Premier League e più precisamente del Manchester United. Con i Red Devils gioca una stagione e mezza, caratterizzata da ventinove centri e un brutto infortunio al ginocchio subito nella scorsa primavera. Un recupero voluto fortemente ma che inevitabilmente ha lasciato i segni, soprattutto nel rapporto con Josè Mourinho che non lo reputa più un perno centrale nel suo scacchiera tattico.

Ed ecco la decisione clamorosa, in piena regola con il suo essere, con l’approdo negli USA tra le fila dei Los Angeles Galaxy. Un’operazione di marketing? Potrebbe. Voglia di conquistarsi una maglia per il prossimo Mondiale? Anche. Tante le ragioni che hanno spinto Ibra a compiere questo passo per tentare di scrivere il suo nome tra i partecipanti alla prossima competizioni iridata che avrà luogo in Russia. Ibrahimovic nella sua carriera ha vinto tanto: dai titoli personali a quelli di club, primeggiando nei campionati in cui ha disputato. L’unico cruccio è rappresentato dalla Champions League, trofeo sfuggitogli sempre di mano e stavolta ci appare arduo immaginare che a quasi 37 anni, nell’eventualità di un ritorno in Europa dopo questo passaggio oltreoceano, possa alzare al cielo la tanto agognata coppa dalle grandi orecchie. Ibra vola a Los Angeles e siamo certo che anche da quelle latitudini verrà accolto da star, così come lì sono abituati a fare.