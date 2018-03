Thegiornalisti: “Questa nostra stupida canzone d’amore” | Video & Testo

In radio oggi la nuova canzone dei Thegiornalisti: “Questa nostra stupida canzone d’amore”. Guarda il video ufficiale e leggi il testo!

Tommaso Paradiso siede dietro al bancone del bar e serve l’ultimo cliente della sera, un disperato Alessandro Borghi.

Il brano è una ballata dall’arrangiamento molto tradizionale, e parla d’amore attraverso l’immaginario tipico – qualcuno direbbe itpop – della scrittura di Paradiso: “Sei la nazionale del 2006”, “La Corea del Nord non potrà fermare tutto questo”, “E chiudendo gli occhi immagino Fiumicino, tu che parti per un viaggio e io che annaffio le piante aspettando il tuo ritorno”.

Il video di Questa nostra stupida canzone d’amore è girato dagli YouNuts!, già al lavoro con Jovanotti, Coez e Giorgia, e potete vederlo in cima all’articolo. Il nuovo album dei Thegiornalisti uscirà il prossimo autunno, e la band partirà per un tour di supporto.

Testo Thegiornalisti – Questa nostra stupida canzone d’amore

se domani tu per caso sparissi

e io non sapessi più con chi parlare

dopo 3 gin cosa dovrei fare?

non mi va di ricominciare

non mi va di sentirmi male

hai capito chi sei

sai che ho vinto il mondiale da quando ci sei

sei la nazionale del 2006 ma dentro casa

col vestito da sposa

sei il finale migliore di tutti i film che possiamo guardare

prima di andare a dormire

E chiudendo gli occhi immagino immagino Fiumicino, tu che parti per un viaggio e io che annaffio le piante aspettando il tuo ritorno.

non rispondo è ancora presto

la Corea del Nord

non potrà fermare tutto questo

e se per caso mi dovessi svegliare

colpito da un proiettile al cuore

o inseguito da strane cose

mi basterebbe abbracciarti

sotto le coperte

o sul divano toccarti la mano

e sentirti il respiro

per ristare bene

e tornare a dormire

e ritornare a sognare

uh oh

E chiudendo gli occhi immagino immagino Fiumicino, tu che parti per un viaggio e io che annaffio le piante aspettando il tuo ritorno

con lo sguardo perso tra le nuvole

non rispondi è ancora presto

la Corea del Nord

non potrà fermare neanche questa nostra stupida canzone d’amore

che ti ascolti quando fai la docci quando sei da sola

e ti senti bella

per la vita che ti aspetta

sto tornando spegni tutto

la Corea del nord non potrà fermare tutto questo

ed è bello così

anche se poi ti fa piangere

ed è bello così

anche se poi ti fa ridere

questa nostra stupida

canzone d’amore

ed è bello così

anche se poi ti fa piangere

questa nostra stupida canzone d’amore

ed è bello così

anche se poi ti fa ridere

questa nostra stupida

canzone d’amore

canzone d’amore

canzone d’amore