L’Italia non scalda i cuori: contro l’Argentina soccombe per 2-0

La parentesi azzurra di Gigi Di Biagio in sella alla nazionale maggiore non inizia nel migliore dei modi.

Nella cornice dell’Etihad Stadium di Manchester, l’Italia crolla per 2-0 al cospetto dell’Argentina, sotto i colpi, entrambi siglati nella ripresa, da Banega e Lanzini. Gli azzurri non hanno sfornato una prestazione maiuscola: nella prima frazione di gara sono stati rari i pericoli creati dalle parti di Caballero, mentre nel secondo tempo nonostante qualche tentativo offensivo in più, nel finale la compagine albiceleste ha capitalizzato al meglio le chance avute a disposizione.

Rispetto alla debacle del 13 novembre scorso che è costata all’Italia l’eliminazione dal Mondiale in Russia, non vi è stata la tanto attesa inversione di tendenza: sia per via dell’avversario alquanto quotato e blasonato, ovvero l’Argentina, e sia perché da Gigi Di Biagio, assunto nelle vesti di c.t ad interim, non ci si poteva attendere di più. Il tecnico romano, in questi giorni di lavoro ha fatto in modo di mantenere intatti gli equilibri, mentre per assistere alla tanto auspicata rivoluzione, occorrerà attendere il prossimo mese di maggio quando, molto presumibilmente, i vertici federali sanciranno il nome del commissario tecnico dell’Italia, all’interno di una cernita sempre più ristretta, che al momento annovera una corsa a due tra Roberto Mancini e Carlo Ancelotti.

La gara dell’Etihad si apre con un sentito e commosso minuto di raccoglimento in onore di Davide Astori, ex difensore e capitano della Fiorentina, nonché punto fermo della Nazionale, scomparso prematuramente lo scorso 4 marzo. Gli azzurri, tra l’altro, per l’occasione hanno indossato una maglia speciale con tale scritta sotto lo stemma federale: “Davide sempre con noi 13”. Dall’altra parte, l’Argentina, ha disputato il match con il lutto al braccio per ricordare Renè Houseman, campione del mondo con l’albiceleste nel Mondiale del 1978, morto giovedì. La prima occasione del match è a favore dei sudamericani con Di Maria, autore di un tiro intercettato da Buffon. L’Italia risponde con un colpo di testa di Parolo, dagli sviluppi di un calcio di punizione, che sorvola la traversa. L’albiceleste torna a ruggire e lo fa con un colpo di testa di Otamendi, su cross dalla bandierina, che trova dinnanzi a sé la pronta risposta del capitano azzurro. Argentina ancora sugli scudi con Paredes, autore di una conclusione dalla distanza che non inquadra il bersaglio. La banda guidata da Sampaoli pigia il piede sull’acceleratore e lo fa con Tagliafico, il quale riceve un assist invitante indirizzato all’interno dell’area, per poi esplodere un tiro murato abilmente da un insuperabile Buffon. L’ultima opportunità della prima frazione di gara è nuovamente per i sudamericani con Di Maria che appoggia sulla sinistra per Higuain, il quale estrae dal cilindro una conclusione ficcante, murata provvidenzialmente dall’estremo difensore azzurro.

La ripresa inizia con piglio diverso, con l’Italia che crea un’occasione alquanto nitida: Immobile approfitta di un errore in disimpegno di Paredes, per poi servire a centro area Insigne, il quale, però, a tu per tu con Caballero spedisce la palla sul fondo. Gli azzurri si scrollano di dosso timori reverenziali, tornando nuovamente a pungere con Insigne, che però si fa respingere la sua conclusione, dall’interno dell’area, dall’estremo difensore argentino. A seguire è il turno di Immobile, che però non riesce a superare Caballero in uscita. Nonostante l’impegno e la propositività messa in mostra dai ragazzi di Di Biagio, al 75’ è l’albiceleste a colpire: Banega effettua uno scambio in velocità con Lo Celso. Quest’ultimo serve di nuovo l’ex centrocampista dell’Inter che dal limite dell’area estrae dal cilindro un tiro angolato che lascia di sasso Buffon. Il gol subito mette al tappeto gli azzurri che all’ 85’ crollano definitivamente a seguito di un’azione in ripartenza dei sudamericani, con Higuain che a ridosso dell’area avversaria allarga sulla sinistra per l’accorrente Lanzini, il quale intercetta la sfera per poi esplodere una conclusione imparabile che si insacca sotto la traversa. E’ questa l’ultima emozione del match che si conclude senza nemmeno un minuto di recupero.

Intervistato dai giornalisti, queste le dichiarazioni principali rilasciate dal c.t. ad interim, Luigi Di Biagio: “Abbiamo sofferto il loro palleggio e perso un po’ le distanze. Siamo riusciti troppo poco ad andare ad aggredirli. Meritavamo di più nel secondo tempo ma non dimentichiamo chi avevamo di fronte. Il gruppo deve crescere, ci sono molti giovani che devono fare esperienza. Giocare contro queste squadre è molto utile ad accelerare il processo. Un blocco psicologico dopo il ko con la Svezia? Nessun blocco, tanti ragazzi erano alla prima volta, altri alla seconda o alla terza partita. E’ l’inizio di una nuova era”.

Jorge Sampaoli, invece, ha così giudicato la prestazione della sua squadra al cospetto dell’Italia: “Ho assistito ad una partita interessante, tra due buone squadre. Abbiamo sofferto più nel secondo tempo che nel primo, è stato più complicato perché gli azzurri ci hanno pressato bene. Dybala e Icardi sono giocatori importanti, che stanno vivendo un gran momento in Italia. Per loro è ancora tutto aperto per il Mondiale in Russia. E poi sottolineo che fino ad oggi erano stati sempre convocati. Messi? Ha avuto un problema agli adduttori durante l’ultimo allenamento, con la Spagna probabilmente ci sarà”. L’Argentina tornerà in campo martedì 27 marzo, per l’appunto contro la Spagna, in un match amichevole di preparazione in vista di Russia 2018, idem per l’Italia che affronterà, nel medesimo giorno, l’Inghilterra in quel di Wembley.