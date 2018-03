Di Francesco lancia chiari messaggi in vista del match contro il Barcellona

Versione inedita per il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco.

Il tecnico nella giornata di giovedì è intervenuto nell’aula magna della facoltà di Economia dell’università di Tor Vergata per una lezione magistrale rivolta agli studenti di Scienze Motorie e agli associati Aia. Incalzato dai giornalisti presenti alla manifestazione, l’allenatore dei capitolini ha risposto a varie domande, la maggior parte destinate alla prossima doppia sfida di Champions League contro il Barcellona. La Roma sarà impegnata alla ripresa del campionato, sabato 31 marzo, alle ore 12:30 al “Dall’Ara”di Bologna con i padroni di casa felsinei, mentre il 4 aprile, i giallorossi voleranno in Spagna per affrontare il Barca, nel match d’andata valevole per i quarti di finale di Champions League.

In merito a tale sfida prestigiosa e al contempo insidiosa, questo il pensiero espresso dal tecnico abruzzese: “Credo sia una bellissima sfida, siamo contenti di potercela giocare ma non dobbiamo avere paura. Grandissimo rispetto per una squadra forte ma non ci deve essere il timore di affrontarli, siamo contenti di poterlo fare e lo dobbiamo fare con grande forza e grande dignità, come una squadra che vuole fare ciò che sa fare ma sapendo che davanti c’è la squadra più forte al mondo”.

A seguire, ha poi aggiunto: “C’è prima il Bologna, poi penseremo al Barcellona, che è un evento entusiasmante, dà gusto a prepararla sia a me che ai calciatori. Mi auguro possa essere motivo di grande orgoglio e soddisfazione, quando ci vedremo il 10, dopo la gara di ritorno. Ma pensiamo prima di tutto a far bene a Bologna, per portare a casa i tre punti e mantenere il terzo posto e contemporaneamente prepararci per fare una grande partita all’andata, perché se dovessimo far male sarebbe più difficile affrontare il Barcellona in casa”.

Infine sempre parlando della sfida contro il Barcellona, questo è l’auspicio da parte di mister Di Francesco: “ Sono convinto che la spinta del pubblico la sentiremo anche a Barcellona. L’entusiasmo che c’è intorno alla squadra può solo che aiutare. Non dobbiamo perdere equilibrio dentro e fuori. Mi fa piacere che la gente venga a Barcellona perché sono occasioni rare, specialmente a Roma nell’ultimo periodo non è successo tanto. Questo ci deve inorgoglire e far sentire la pressione giusta per andare ad affrontare il Barcellona”.

Per quanto concerne il match di ritorno, in programma il 10 aprile all’Olimpico, la prevendita è andata a gonfie vele: nel giro di pochissime ore sono stati venduti tutti i tagliandi. L’unica nota stonata, invece, proviene dalle condizioni di salute di Cengiz Under, impegnato con la sua nazionale. L’attaccante esterno turco, oramai pedina imprescindibile nello scacchiere tattico imbastito da Di Francesco, ha riportato una leggera distorsione al ginocchio sinistro che non gli ha permesso di disputare la gara amichevole tra Turchia e Irlanda. Lo staff medico della nazionale cercherà di recuperarlo in vista del prossimo test, in programma martedì in casa del Montenegro, anche se l’intenzione principale da parte della Roma è quello di averlo a disposizione nelle prossime gare di primaria importanza sia in campionato che in orbita europea, considerando che il gioiellino proveniente dal Bosforo sia artefice di un girone di ritorno assolutamente entusiasmante.