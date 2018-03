Morta un’attrice di Prison Break: ecco di chi si tratta

La star di Prison Break, DuShon Monique Brown, è morta all’età di 49 anni.

La nativa di Chicago è morta venerdì (23 marzo 2018) al St. James Olympia Field Hospital, così come riferito da un portavoce dell’ufficio medico della contea di Cook al Chicago Tribune. La causa della morte è ancora misteriosa.

Brown, che ha lavorato in una scuola superiore, ha avuto il suo primo grande ruolo come amica di Sara Scofield in Prison Break. È apparsa complessivamente in 13 episodi della serie tv.

Più recentemente, Brown ha recitato in Chicago Fire come assistente diretta del capo Boden. Era persino apparsa nell’episodio di questa settimana.

Tra quelli che rendono omaggio a DuShon Monique Brown c’è Dick Wolf, produttore esecutivo di Chicago Fire.

“La famiglia di Chicago Fire è devastata per la perdita di un membro del cast”, ha detto Wolf in una dichiarazione venerdì scorso. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per la famiglia di DuShon.”

DuShon Monique Brown era presente negli schermi televisivi del Regno Unito la notte di lunedì 19 marzo 2018 quando ha recitato con Sarah Baker, Vera Farmiga e Mel Rodriguez nell’episodio “Kill All Others”.

L’attrice 49enne ha recitato anche in Empire, il thriller politico di Kelsey Grammer, Boss, la versione americana di Shameless e il progetto televisivo uscito di recente, Public Housing Unit.