Benatia si professa ottimista in vista del doppio confronto con il Real Madrid

In casa Juventus è tempo di recuperare i propri gioielli in vista di un rush finale che vede la Vecchia Signora in testa alla classifica di serie A, a due punti di distanza dal Napoli secondo, in finale di Coppa Italia e ai quarti di Champions League, dove il prossimo 3 aprile affronterà nel match d’andata, all’Allianz Stadium, i campioni d’Europa e del Mondo in carica del Real Madrid. In questi giorni, il tecnico Massimiliano Allegri ha effettuato delle sedute di lavoro a ranghi ridotti, considerando che la maggior parte dei suoi uomini siano volati all’estero con le rispettive nazionali. Dybala, tra gli esclusi eccellenti del c.t. Sampaoli, è rimasto a Vinovo, pronto ad esternare tutta la sua rabbia agonistica per la mancata convocazione, a partire già dalla prossima sfida di campionato, in programma sabato 31 marzo contro il Milan.

Per quanto concerne gli infortunati, il recupero di Chiellini, messo ko da un problema muscolare sembra procedere con regolarità, così come Alex Sandro che ha riportato un infortunio, sempre di carattere muscolare, durante il raduno con la nazionale brasiliana, appare in rampa di lancio in vista della sfida prestigiosa con i blancos di Zinédine Zidane. Ultimo in ordine di tempo a destare qualche preoccupazione a Massimiliano Allegri è stato Sami Khedira, uscito anzitempo, venerdì sera, durante l’amichevole tra Germania e Spagna a causa di un infortunio al ginocchio. Il centrocampista tedesco, però, nella giornata di ieri, attraverso il suo profilo Twitter ha voluto rassicurare tutti, sminuendo notevolmente la portata del suo ko.

A fare il punto della situazione ci ha pensato, Medhi Benatia, il quale nel day-after della sfida tra il suo Marocco e la Serbia, disputatasi a Torino, ha rilasciato un’intervista a RMC Sport, parlando non solo della sua Nazionale ma altresì della Juventus, proiettandosi in questo finale di stagione che vede i bianconeri impegnati su tutti e tre i fronti: “C’erano tanti marocchini allo stadio, sono molto felice. Abbiamo fatto una buona prova contro la Serbia, squadra con tanti giocatori di livello. Ovviamente non abbiamo fatto tutto perfettamente ma c’è un’ottima base da cui ripartire per il Mondiale. Juventus? Siamo ancora lì a giocarcela per tutti e tre gli obiettivi che ci siamo posti a luglio. Ogni anno giochiamo per vincere tutto, stiamo facendo una buona stagione, ma come dice il mister ancora non abbiamo vinto nulla. Con questa mentalità, quella degli ultimi tre-quattro mesi, possiamo fare grandi cose. Personalmente quest’anno ho avuto continuità e pochi infortuni, mi sento bene. Tanti infortuni? Abbiamo mille impegni. Giochiamo ogni tre giorni e stiamo cercando di andare avanti in tutte le competizioni. E’ normale fare un po’ di fatica. Ho parlato con Chiellini a Vinovo, mi ha rassicurato sul suo infortunio. Mi auguro che torni presto con noi perché è un giocatore molto importante, così come spero che Khedira non si sia fatto niente in Nazionale. La rosa della Juve però è molto forte, chi gioca risponde sempre bene”.

Infine per quanto concerne la prossima sfida in Champions contro il Real Madrid e la corsa scudetto con il Napoli, questo il pensiero del difensore marocchino: “Real Madrid? Io sarò squalificato all’andata, ma in difesa abbiamo grande esperienza. Barzagli e Rugani sono sempre stati all’altezza. Mi preoccupa di più l’assenza di Pjanic, quando non c’è lui la squadra ne risente. Ci mancherà tanto. Napoli? Anche nello scontro diretto ci saranno tre punti in palio, niente di più. Dispiace non aver battuto la Spal, ma dobbiamo pensare a vincere tutte le partite senza vedere chi è l’avversario”.