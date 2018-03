Ecco come Paris Hilton ha perso il suo anello di fidanzamento da 20 carati. (Valore pari a 2 milioni di dollari)

Paris Hilton ha perso il suo anello fidanzamento da 20 carati mentre era ad un night club.

L’anello dal valore 2 milioni di dollari le è stato regalato dal fidanzato Chris Zylka a gennaio.

A quanto raccontano i testimoni, Hilton stava ballando con gli amici al night club di RC Cola Plant nella sezione hip Wynwood di Miami Friday quando il suo anello si è allentato ed è scivolato via dal suo dito.

A gennaio, una fonte ha confermato a People che la coppia ha ingaggiato un extra di sicurezza durante il viaggio di fidanzamento ad Aspen per salvaguardare il diamante da $ 2 milioni.

Zylka era a disposizione per aiutare il team di sicurezza del night club di Miami a cercare l’anello smarrito, un compito alquanto difficile dato che il posto è di quasi 50.000 piedi quadrati e può contenere fino a 7.000 persone.

A quanto riferito, Hilton era in preda al panico “ha aspettato in lacrime” fino a quando il suo incubo è finito.

L’anello unico nel suo genere è stato trovato in un secchiello del ghiaccio a due tavoli dalla sua area VIP.

Hilton non ha ancora riferito parola sul calvario, ma il trio deejaying inglese Above & Beyond ha fatto riferimento alla sua saga dell’anello perso e ritrovato su Twitter, scrivendo che erano “contenti” di aver trovato il suo prezioso anello.