I migliori film su Superman, dal più brutto al più bello.

Superman ha molte forme nel suo percorso cinematografico e non è mai un brutto momento per rivalutare le vecchie uscite di questo franchise. Sono curioso di conoscere il vostro Superman preferito… Nel mentre potete leggere il mio.

Ho ordinato i film di Superman dal peggiore al migliore, e probabilmente dovresti prepararti ad alcune sorprese lungo la strada. Ho messo anche qualche spoiler, sono pochi eh, ma presumo che tu abbia già visto almeno una volta uno di questi otto film sull’iconico supereroe.

Qual è il miglior film su Superman? – La classifica dal più brutto al più bello:

Superman Returns (2006) – ottavo posto

Superman 4 può essere terribile e senza senso, ma in realtà è molto onorevole. Christopher Reeve aveva usato l’eroe Superman per diffondere un sincero messaggio di pace – ha co-scritto la sceneggiatura anti-nucleare e anti-armi nel tentativo genuino di educare il suo pubblico.

Sfortunatamente, tutto ciò che riuscì a fare fu confondere i bambini sul fatto che sia possibile – per la gente comune – respirare nello spazio per un lungo periodo di tempo.

Superman Returns invece fa emergere il nostro Lex Luthor interiore.

È semplicemente orribile, ragazzi. Sembra più uno spin-off di Hancock. Superman non abbandonerebbe mai l’umanità per trascorrere un anno sabbatico. Non sarebbe poi tornato per passare il suo tempo libero fuori dalla casa della sua precedente partner, usando il suo controllo dei raggi x…

Poi c’è il figlio illegittimo di Clark, che è la sottotrama più strana e inutile che si sia mai vista. Lasciamo da parte la sessualizzazione di Superman che non aggiunge assolutamente nulla alla narrativa principale…

Superman Returns è un film lungo, incredibilmente noioso e dolorosamente poco divertente.

Superman Returns è il peggior capitolo del franchise.

Superman IV (1987) – settimo posto

Il film è pieno di scene stupide e diventa complicato includerle tutte.

Il viaggio verso i multiplex è stato piuttosto tortuoso: è stato il primo e l’ultimo film di Superman ad essere prodotto dalla Cannon Films, che ha finito i soldi durante la produzione.

Christopher Reeve ha lottato con i tagli al budget, trovando difficile passare dalle scene girate a New York con centinaia di extra, alle riprese, come dice lui, “in un parco industriale in Inghilterra sotto la pioggia con una dozzina di piccioni inclusi nell’atmosfera”.

Quindi, un fallimento ma, un nobile fallimento. I sogni supereroici di Reeve per il progetto potrebbero essere stati ostacolati dalla maldestra consegna del film, ma l’intenzione di promuovere la pace riflette ancora la bontà intrinseca dell’uomo Superman.

Superman III (1983) – sesto posto

Molto diffamato nei giorni successivi alla sua uscita, Superman III è molto più divertente di quanto si possa pensare.

Dopotutto, un film che contiene un malvagio Superman e uno dei più grandi combattimenti del franchise non può essere così orrendo.

Christopher Reeve è magnifico in questo film. Il suo malvagio Superman è così distinto dalla sua precedente esibizione, è quasi come se fosse interpretato da un attore diverso. La sua lenta trasformazione da bravo ragazzo a cattivo di turno è sorprendentemente sottile e non improvvisa.

Tutto sommato si tratta di un buon film.

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) – quinto posto

Perché inserire questo film al quinto posto della classifica dei migliori film su Superman? Potresti obiettare sul fatto che l’abbigliamento in metallo di Superman sia stupido, ma è così sciocco come il robot generato da un computer in Superman III?

Inoltre, è presente anche Wonder Woman!!!

Il cattivo di turno in questo caso è deludente e, mentre potresti ancora criticare il lavoro di Zack Snyder per la coerenza narrativa o per l’interpretazione dei personaggi, non puoi negare che il gusto visivo sia di primo livello.

Justice League (2017) – quarto posto

Anche se Justice League ha deluso le aspettative, il personaggio di Superman è probabilmente superiore a quello visto in Dawn of Justice.

Per scoprire maggiormente questo film ti invitiamo a leggere la nostra descrizione completa.

Premessa: dato che Superman è in realtà morto per gran parte del film, può considerarsi come un film di Batman piuttosto che un film di Superman.

L’uomo d’acciaio (2013) – terzo posto

Probabilmente è il film di supereroi che ha diviso maggiormente pubblico e critica… L’uomo d’acciaio è un film su Superman sperimentale, creativo e coraggioso.

L’apertura è senza dubbio la più grande rappresentazione cinematografica di Krypton mai girata.

Ovviamente non tutto è oro ciò che luccica. Non stiamo parlando della polemica che circonda il fatto che il nostro eroe – allarme spoiler – uccida Zod alla fine; lo fa nei fumetti e in Superman II, quindi ci sta.

È il fatto che la loro battaglia non è stata poi così troppo convincente.

E se il Superman originale ti ha fatto credere che l’uomo potesse volare, le stupefacenti prime sequenze del cielo di Man of Steel ti fanno sentire come se stessi volando proprio accanto a lui. Se solo avesse potuto catturare quella parte innocente di Reeve, al posto dell’estetica di Zack Snyder, questo film sarebbe potuto diventare un capolavoro.

Superman (1978) – secondo posto

Il primo Superman è un film incredibile, ha creato la struttura dei film di supereroi sino a quando Marvel non ha avuto il coraggio di strappare il libro delle regole con Iron Man. Ha una colonna sonora sorprendente – trascinata da un pezzo musicale influente come il tema di Jaws. Ha una performance centrale iconica, probabilmente la migliore del genere.

Ma non è il miglior film di Superman. Si tratta di un capolavoro imperfetto: la sequenza della Fortezza della solitudine è piuttosto lenta, Lex Luthor di Gene Hackman è molto divertente, ma non sembra mai una vera minaccia per il nostro eroe e poi ci sono altri aspetti del film che mi lasciano perplesso come il giro finale sulla terra.

Tuttavia, questi sono piccoli, minuscoli difetti che non intaccano un film davvero vicino alla perfezione.

Superman II (1980) – primo posto

Superman II è un sequel sorprendente.

Come nel caso di Il cavaliere oscuro, l’antagonista del film è al centro dell’attenzione. A differenza di Il cavaliere oscuro, questo cattivo ragazzo porta con sé i suoi amici, tra cui Ursa. È certamente l’unica donna a dare calci a una persona così forti da farlo volare nello spazio.

Ma Superman II e The Dark Knight hanno altre cose in comune. Nelle prime stesure Zod aveva un compagno di nome Jak-El, descritto come “un burlone psicopatico, i cui scherzi sono divertenti solo per lui quando causano morte e sofferenza agli altri”. Suona familiare?

Superman II non è formato solo da uomini cattivi. Christopher Reeve – così iconico nel primo film – inizia davvero a divertirsi nel sequel e, con il confine tra Clark Kent e Superman che inizia a sfocare più velocemente di un proiettile, inizia a lavorare sodo per salvare le persone.

In più Margot Kidder riesce a dare una bella forza al personaggio di Lois.

Ma ciò che rende Superman II così speciale è la sua umanità. Rimuovendo i poteri di Superman, portandolo al nostro livello, Superman II, perversamente, rivela il potenziale supereroe che è nascosto in tutti noi.

