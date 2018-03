Segnatevi la data 20 maggio 2018: conosceremo il nome del prossimo allenatore dell’Italia

Alessandro Costacurta: “ Il 20 maggio conoscerete il nome del nuovo c.t. dell’Italia”

Archiviata la sfida contro l’Argentina, persa per 2-0, gli azzurri sono tornati al lavoro, seppur a ritmi blandi, presso il Campus del Manchester City in vista della prossima amichevole, in programma martedì 27 marzo, contro l’Inghilterra. Un altro test utile per la compagine allenata da Southgate per effettuare le prove generali in vista del Mondiale in Russia, mentre per quanto concerne la nostra Nazionale sarà un’opportunità per evidenziare eventuali passi in avanti dopo la disastrosa uscita di scena dai playoff. Nella giornata di ieri semplice seduta defaticante per tutti coloro che sono scesi in campo venerdì sera, mentre gli altri hanno effettuato qualche esercizio fisico più sostenuto, ma nulla di trascendentale. Da quest’oggi, invece, inizieremo a carpire le prime mosse in vista della sfida di martedì a Wembley.

Nel day-after del match contro l’Argentina, a tenere banco sono state le parole pronunciate dal sub commissario della FIGC, Alessandro Costacurta, il quale a margine di una conferenza stampa tenuta nell’albergo che ospita gli azzurri, ha parlato del futuro della nostra Nazionale e dell’intero movimento calcistico, rivelando importanti scenari per quanto concerne la scelta del nuovo commissario tecnico. Queste le dichiarazioni principali rilasciate dall’ex difensore del Milan: “Il 20 maggio sarà comunicato il nome del commissario tecnico della Nazionale, Di Biagio in ogni caso è una risorsa per la FIGC. Gigi è un tecnico federale, una grande risorsa per il calcio italiano. E’ cresciuto in continuazione, è possibile che sia lui il c.t. o che in ogni caso entri nello staff. Che lui sia bravo lo sappiamo tutti in Federcalcio e al CONI. Secondo voi, se ci fossero qui Mourinho o Guardiola, con questa squadra il risultato sarebbe diverso?”. Per quanto riguarda i nomi dei possibili collaboratori nella nuova gestione, Costacurta aggiunge: “Ho sentito Paolo Maldini, mi ha risposto in milanese con un “vedem”. Totti? Gli ho parlato durante Roma-Shakhtar Donetsk. Ma avrò fatto 36 o 37 telefonate”.

Gettando lo sguardo sulla scelta del prossimo commissario tecnico, tra i candidati in lizza, la corsa sembra essersi ridotta a due, ovvero tra Roberto Mancini e Carlo Ancelotti, tecnici dal respiro internazionale, di successo, che non hanno fatto spallucce dinnanzi alla possibilità di guidare l’Italia. Ovviamente il rinnovamento del calcio di casa nostra non passa solo attraverso la decisione inerente il prossimo commissario tecnico, quanto piuttosto occorrerebbe un discorso ad ampio raggio che iniziasse dal potenziamento dei settori giovanili e sul puntare su talenti emergenti che si stanno mettendo in mostra nella nostra serie A.

Venerdì sera contro i vice campioni del mondo dell’Argentina, è stato il turno di Chiesa e Cutrone, due tra coloro che stanno ben figurando all’interno della new generation calcistica. Il viatico da intraprendere sarà proprio quello di concedere spazio a volti nuovi e talentuosi, ripercorrendo quanto compiuto dalla Germania, che avviò tale politica ad inizio degli anni 2000, ponendo al centro un discorso di valorizzazione dei settori giovanili e delle strutture a disposizione al fine di favorire una rinascita, e nonostante avessero affidato la propria nazionale maggiore ad un tecnico, Low, non di certo di primissimo piano e con uno spiccato pedigree, hanno poi raggiunto il tetto del mondo nel 2014. L’Italia dovrà tentare di seguire tale esempio per risorgere il prima possibile dalle ceneri di una inaspettata eliminazione dalla prossima competizione internazionale.