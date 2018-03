Aquaman: quando uscirà il trailer del film? Ecco le parole del regista James Wan

In molti ci chiediamo come mai non sia uscito ancora un trailer o un teaser del film di Aquaman; a darci una risposta è lo stesso regista della pellicola James Wan

L’attesa del trailer del film “Aquaman” si fa sempre più lunga e, nonostante le voci degli ultimi giorni che parlavano dell’uscita imminente di un teaser, purtroppo non lo vedremo ancora per molto. A spiegarci il motivo di tempi così dilatati, è lo stesso regista del film James Wan, che non fa mistero delle difficoltà incontrate per rendere al meglio gli effetti visivi delle immagini sott’acqua.

Le dichiarazioni del regista James Wan

Ecco quanto dichiarato, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, dal regista James Wan:

Solitamente faccio del mio meglio per evitare il chiacchiericcio su Internet (specialmente se si tratta di cose completamente inventate), ma non abbiamo mai preso in considerazione l’idea di presentare un teaser trailer lo scorso weekend, nonostante qualcuno abbia detto il contrario. E la persona che lo sta impedendo SONO IO. Semplicemente non mi sento ancora pronto per condividerlo. Questo film è pieno di effetti visivi, un processo lento come una lumaca di mare. Proprio così, anche le scene per i trailer sono complicate da realizzare e non ho assolutamente intenzione di diffondere qualcosa che possa essere percepito al di sotto delle aspettative. So bene che può sembrare che nulla si stia muovendo in superficie, ma posso assicurarvi che stiamo lavorando senza sosta sotto queste onde. E, sì, ho intenzione di utilizzare metafore marine ogni volte che mi sarà data occasione!

Mettiamoci l’anima in pace, dunque, perché per il momento non vedremo alcun trailer di “Aquaman”. I fan, ma soprattutto le fan di Jason Momoa, dovranno tenere a bada i bollenti spiriti e aspettare ancora un poco.

Ad ogni modo, se l’attesa è data dalla volontà di presentare un prodotto tecnicamente perfetto, è una decisione assolutamente condivisibile.

Il film di “Aquaman” sarà nei cinema il prossimo 21 dicembre 2018.