Avengers: Infinity War, scopri i dettagli sulla relazione tra Wanda e Visione

Con l’arrivo sempre più imminente di Avengers: Infinity War, scopriamo come si evolverà la relazione sentimentale tra i personaggi di Wanda e Visione.

Da quando il personaggio di Paul Bettany, Jarvis, ha assunto una forma fisica trasformandosi in Visione, sapevamo che i suoi giorni erano contati, ovviamente per via della gemma dell’infinito incastonata nella propria testa e sappiamo che Thanos è alla ricerca di tutte le gemme. Bettany ha solo una frase per descrivere l’antagonista dell’atteso crossover: “È uno stronzo”.

“Ci sono tanti personaggi cattivi che vogliono la mia gemma e quindi la mia testa e direi che è un problema per Visione”.

Sappiamo che il suo personaggio continuerà ad essere molto legato a quello di Wanda Maximoff, interpretato da Elizabeth Olsen.

I due sono apparsi insieme in Avengers: Age of Ultron, scritto e diretto da Joss Whedon. La Olsen ha parlato della differenza tra un film degli Avengers di Whedon e uno dei fratelli Russo:

“La più grande differenza è che Joss scrive tutto. Mentre li scrive, interpreta ogni singolo personaggio, tipo in una baita, ed esegue anche le scene d’azione al meglio che può e poi scrive anche quelle. I Russo, invece, delegano e si fidano cecamente delle persone a cui delegano – questa è la differenza principale. Non sto dicendo che Joss non lo facesse, ma c’è molta più pressione quando sei il regista e poi devi tornare a casa a riscrivere le scene della settimana successiva. Penso ti permetta di avere più libertà anche nei dialoghi, perché rimane ancora spazio per la nostra abilità di attori. Non dico che uno sia meglio degli altri, perché Joss conosce questi personaggi meglio di chiunque di noi, li vive e li respira; mentre i Russo all’inizio delle riprese sono tipo: ‘Hai il controllo del tuo personaggio. Se c’è qualcosa che pensi ci sia sfuggita, faccelo sapere, partecipa’”.

Nel corso di Captain America: Civil War la relazione tra Visione e Wanda è diventata più esplicita. Ma cosa è successo da allora?

“Ci siamo schierati in due team diversi e quelli dalla parte di Cap hanno avuto missioni più toste e segrete. Infatti, abbiamo tutti un look diverso perché ci siamo nascosti per parecchio tempo. E in tutto questo arco abbiamo provato a incontrarci in diversi posti per provare a mandare avanti questa relazione”.

Bettany ha aggiunto: “Penso che Visione sia stato in questa lotta per capire cosa significhi essere un umano e credo che Scarlet Witch lo abbia aiutato molto a capire cosa fosse l’amore. Voglio sapere com’è l’amore, come diceva la canzone (I wanna know what love is?), così anche loro stanno cercando di capirlo”.

L’uscita nelle sale italiane di Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, è prevista per il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel’s Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell’Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l’universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.