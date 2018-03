E’ il giorno di vigilia di Inghilterra-Italia, test amichevole di scena a Wembley

Gli azzurri mettono nel mirino il prossimo test amichevole di prestigio contro l’Inghilterra

E’ la vigilia di Inghilterra-Italia, gara amichevole in programma domani sera, alle ore 21, presso la maestosa cornice di Wembley, culla del calcio europeo. Gli azzurri giungono a quest’appuntamento dopo il ko subito, venerdì scorso, sempre in amichevole, ad opera dell’Argentina, mentre i ragazzi guidati da Southgate sono reduci dal successo esterno per 0-1 in casa dell’Olanda.

Per gli inglesi sarà un test utile per provare uomini e schemi in vista del Mondiale in Russia. Per l’Italia, invece, rappresenterà l’opportunità per qualche giocatore sino ad ora poco utilizzato di mettersi in mostra, con l’obiettivo collettivo di ben figurare al fine di lasciarsi dietro le spalle questo periodo tutt’altro che esaltante. La nostra Nazionale, nella giornata di ieri, è stata impegnata in allenamento presso l’Academy del Manchester City, con il c.t. Luigi Di Biagio alle prese con le scelte di formazione da schierare al cospetto di Kane e compagni. Il modulo tattico di riferimento sarà il 4-3-3 ma sono previste delle importanti novità nell’undici iniziale. Innanzitutto in porta dovrebbe giocare Donnarumma, mentre in difesa, lungo le corsie esterne non è esclusa la possibilità di vedere dall’inizio Darmian e Zappacosta. A centrocampo viste le condizioni non propriamente ottimali di Jorginho e Verratti, potrebbero prendere il loro posto Gagliardini e Pellegrini, con Parolo a completare il reparto. In attacco tornerà Candreva ad occupare la corsia di destra, mentre su quella mancina è confermato Insigne. Nel ruolo di punta centrale Belotti è favorito su Cutrone, con Immobile che siederà in panchina.

Nel frattempo, nella conferenza stampa di ieri, a parlare è stato Lorenzo Pellegrini, centrocampista in forza alla Roma e in procinto di giocare da titolare contro l’Inghilterra. Questi, alcuni dei passaggi cruciali delle sue dichiarazioni: “Tutti noi vogliamo ricominciare a lasciare un segno. Il lavoro paga sempre. Ci siamo stancati di vedere sempre gli altri vincere. Sono convinto che la nostra sia una squadra forte e piena di valori. I colleghi più grandi sono predisposti nei confronti dei giovani. Diamoci il giusto tempo. Possiamo crescere come modo di vedere il calcio. Di Biagio è carico, ha molta voglia di dimostrare. Ci ha detto che è stato contento dell’atteggiamento del secondo tempo. Buffon è un capitano vero. Ti fa sentire a tuo agio, ti aiuta in qualsiasi momento, ti dà serenità. Le critiche? E’ un professionista, è abituato alle pressioni”. Per quanto concerne la sfida di domani sera, la nostra Nazionale, quest’oggi, lascerà Manchester per recarsi a Londra, in cui, una volta giunti nella City, è previsto il classico walk around sul terreno di gioco di Wembley e la conferenza stampa del commissario tecnico Di Biagio in compagnia di un calciatore azzurro.