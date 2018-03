La Swedish House Mafia si è ufficialmente riunita – Video

25 marzo 2018. Sono le 10 di sera, le 4 di mattina ora italiana. È l’Ultra Music Festival, final show: la Swedish House Mafia si è ufficialmente riunita.

Non solo. Axwell è stato chiaro: “this time is for life”.

Sono passati cinque anni dall’ultima volta che li avevamo visti insieme, sullo stesso palco. Le tre sagome più famose dell’era moderna della dance sono ricomparse proprio lì, dove le avevamo salutate. In questo senso l’utilizzo del termine ‘EDM’, che ultimamente cerchiamo di dribblare, non è per nulla generico: Sebastian Ingrosso, Axwell e Steve Angello hanno segnato un preciso ciclo della storia dell’industria della musica elettronica, un’epoca che sembrava non poter finire mai ma che inevitabilmente ha dovuto cambiare la sua pelle, ed evolversi in qualcos’altro. Come la storia ci ha sempre insegnato.