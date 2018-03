Lana del Rey annuncia “La causa con i Radiohead è chiusa”: guarda il video del live

Un presunto plagio, quello compiuto da Lana Del Rey con la canzone “Get Free” contro “Creep” dei Radiohead. La causa ore è conclusa, ecco l’annuncio della cantante

L’annuncio è stato dato dalla stessa Lana Del Rey soltanto poche ore fa durante la sua esibizione al Lollapalooza in Brasile, e anche se non ci vengono spiegati i dettagli, sappiamo che finalmente la causa con i Radiohead è conclusa. La causa vedeva accusato il brano “Get Free” di Lana Del Rey di plagio nei confronti della famosa “Creep” dei Radiohead. La somiglianza tra i due brani non è poca, e anche un semplice ascolto distratto può far percepire delle assonanze, ma parlare di plagio forse è troppo esagerato.

Durante il suo live Lana Del Rey ha annunciato la fine della causa con queste parole:

Adesso che la mia causa legale è stata chiusa, suppongo di poter cantare questa canzone tutte le volte che voglio, giusto?

E ha poi iniziato a cantare la canzone incriminata, ossia “Get Free”, brano tratto dall’album “Lust for life“.

Ecco il video dell’annuncio fatto da Lana Del Rey durante il suo live al Lollapalooza.

La Del Rey aveva accusato la band dei Radiohead di esigere il 100% dei diritti d’autore sul brano. La stessa “Creep” era già stata interessata da un procedimento legale che aveva portato a dover considerare come autori del brano anche gli artisti Albert Hammond e Mike Hazelwood in quanto ideatori del giro di accordi di “The air that I breathe” degli Hollies.

Insomma, cause che inseguono altre cause e accordi che ricordano fraseggi di altre canzoni e così via… Pare che ormai la musica sia un campo minato.

Curiosamente, però, i Radiohead non hanno mai confermato di aver avviato un procedimento penale contro la Del Rey, limitandosi a rendere ufficiale il contatto con il menagement dell’artista per trattative extra giudiziali.

Ad ogni modo Lana si è tolta il sassolino dalla scarpa e ha riportato sul palco la dua “Get Free”.