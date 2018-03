Ascolta Mad Love in live: Becky G, David Guetta e Sea Paul si sono esibiti l’altra sera

Becky G, Sean Paul e David Guetta, in occasione della loro collaborazione per il brano ‘Mad Love‘, sono saliti sul palco all’Ultra Festival 2018 di Miami.

David Guetta, protagonista del Festival, non era solo, per tutta la durata del concerto ha realizzato una performance ‘ultra’ seguita, con i tre artisti sul palco guardati sia dal pubblico presente che dai fan a casa attraverso la diretta online. Il brano Mad Love ha guadagnato 11 milioni di visualizzazioni ed è stato ascoltato 28 milioni di volte sulle piattaforme virtuali. Non male per un pezzo che non ha raggiunto la Top 100.

La performance di Mad Love è stata pazzesca, l’energia di Becky G ha conquistato il palco ed è stata condivisa dal pubblico.

Guardate la performance in live di Mad Love:

Luci viola e tanta energia, di sicuro ‘watch the tempo’ resta in testa come un tormentone, per tutti i partecipanti al festival, e lo sarà per tutti i fan che continueranno a seguire i concerti e le collaborazioni di David Guetta. Sean Paul entra in campo con il suo velocissimo rap, una voce ed uno slang inconfondibile.

Buona visione, vi lascio in compagnia di Becky G, Sean Paul: gli ospiti di David Guetta.