Serie B: sorridono Empoli e Palermo. Pareggio a reti bianche tra Ternana e Frosinone

Serie B: Empoli corsaro a Pescara. Il Palermo travolge il Carpi

Nel week-end che ha visto riposare la serie A considerando gli impegni della Nazionale, ad andare in scena è stata la serie cadetta che ha regalato un trentaduesima giornata ricca di spunti interessanti. A Pescara, l’Empoli si impone per 0-1 grazie ad una rete, al 19’ di Donnarumma, abile nel capitalizzare al meglio un assist di prima intenzione di Caputo. Il Delfino, tra l’altro, ha fallito maldestramente un penalty, al 41’, calciato da Pettinari. Giostra del gol, invece, al “Renzo Barbera” dove il Palermo surclassa il malcapitato Carpi con un perentorio 4-0. La prima rete porta la firma di Coronado, al 18’, su calcio di rigore. Il raddoppio, al 47’, è griffato nuovamente da Coronado, impeccabile nello spedire in rete un assist dalla sinistra di Rispoli. Il provvisorio 3-0 è un’invenzione di La Gumina, al 67’, su passaggio invitante di Rolando, mentre al 76’ a chiudere definitivamente i giochi ci pensa Coronado, autore di una tripletta. Non va oltre, invece, lo 0-0 il Frosinone sul campo della Ternana. Nel lunch match sorride il Parma che supera in rimonta il Foggia per 3-1. Ad aprire le danze ci pensano i “satanelli”, al 24’, con Mazzeo, pronto a ribadire in rete, da due passi, un calcio di punizione stampatosi sul palo. Con i pugliesi, però, in inferiorità numerica dal 14’ per l’espulsione di Loiacono, per i ducali è d’obbligo tentare con convinzione la rimonta. La riscossa gialloblù ha inizio al 73’ con un guizzo di Calaiò. Il sorpasso, invece, è griffato Siligardi, all’ 81’, mentre otto minuti più tardi a sigillare l’esito del match ci pensa Ceravolo.

Nell’anticipo serale del sabato, invece, il Bari travolge tra le proprie mura amiche il Brescia con un rotondo 3-0. Il match si sblocca all’8’ con Improta, impeccabile nello spedire in fondo al sacco, dopo un assist di testa di Nenè. Al 30’, il raddoppio dei biancorossi, è siglato da Cissé, autore di un tiro preciso e potente che si insacca alle spalle di Minelli. Il 3-0 porta la firma di Nenè, che dimostra tutte le sue qualità da rapinatore d’area di rigore. 0-0 tra Pro Vercelli ed Avellino, mentre colpo esterno della Virtus Entella che liquida per 0-1 la Cremonese. Man of the match: Gatto al 9’ del primo tempo. La Salernitana conquista tre punti preziosi all’”Arechi” vincendo per 1-0 nei confronti del Novara, a decidere la gara ci pensa Tuia, al 60’, di testa su calcio piazzato battuto da Vitale. Spezia ed Ascoli, invece, impattano 1-1 nell’anticipo pomeridiano del sabato. Al gol di testa di Marilungo, al 70’, su assist dalla bandierina di Lopez, rispondono i marchigiani, al 91’, con Lores, autore di un tiro non particolarmente insidioso ma sgusciato via dalle mani di Manfredini.

Il Venezia ha la meglio sul Cittadella per 2-1. I lagunari si impongono grazie alle reti di Litteri e Geijo, inutile il gol del provvisorio pareggio firmato da Arrighini per i veneti. Da segnalare il penalty di Bentivoglio, al 46’, intercettato da Alfonso. Nel posticipo serale, invece, segno “X” tra Cesena e Perugia. Alla rete di Schiavone, al 58’, per i romagnoli, risponde Buonaiuto, al 70’. In classifica prosegue la marcia trionfale dell’Empoli, in testa, con sessanta punti all’attivo, segue il Frosinone a cinquantacinque. In zona playoff terzo il Palermo a quota cinquantaquattro, davanti a Bari, Cittadella, Venezia, Perugia e Parma. Nei bassi fondi, invece, il fanalino di coda è la Ternana con ventisette punti all’attivo, Pro Vercelli e Ascoli stazionano a quota trenta. In zona playout, al momento, sono coinvolte Brescia e Cesena. Gettando lo sguardo sulla classifica marcatori, al vertice vi è sempre Caputo con ventidue reti, segue Donnarumma, suo compagno di squadra nell’Empoli, a quota diciotto, Di Carmine e Montalto a quindici, Ciofani, Galano e Mazzeo a tredici.