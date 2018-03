Solo – A Star Wars Story: rivelate nuove informazioni sul villain del film

Nuove informazioni riguardo al villain che vedremo in azione nel film “Solo – A Star Wars Story” diretto da Ron Howard

“Solo – A Star Wars Story” potrebbe non avere avuto il più facile inizio dopo che i registi originali, Phil Lord e Chris Miller, sono stati tagliati fuori dal progetto, inoltre i rumors intorno al film finora sono stati relativamente deboli. Ma ora ecco alcune nuove informazioni sul personaggio del villain che potrebbero far brillare gli occhi ai fan più affezionati grazie anche ad un richiamo a Star Wars Legends.

Il grande villain di “Solo – A Star Wars Story” è stato visto nel trailer del film reso ufficiale qualche mee fa, ma ora l’uscita dei giocattoli ispirati al nuovo film è imminente, e uno di loro sembra mostrare il nuovo cattivo completo di veicolo speeder chiamato swoop.

Le news riguardo al villain di “Solo – A Star Wars Story”

Secondo un post su Reddit, il nome del terribile villain è Enfys Nest e guida la banda di Cloud-Rider. A darci queste informazioni è il retro del package di un giocattolo ufficiale che riporta la seguente frase:

“La gang Cloud-Rider guidata da Enfys Nest terrorizza i cieli a bordo di quelle che sembrano swoop bike. Poco più che motori con un sedile, le swoop sono difficili da controllare ma capaci di raggiungere velocità incredibili.”

La banda di Cloud-Rider è comparsa nei fumetti Marvel di Star Wars negli anni ’70, ed era talmente temuta che un abitante del villaggio di Aduba-3 chiamò Han e Chewbacca per respingerli e proteggere i raccolti del pianeta.

Questa trama potrebbe essere introdotta in “Solo: A Star Wars Story”? Non possiamo saperlo per certo, ma potrebbe essere molto probabile.

La sinossi ufficiale di “Solo – A Star Wars Story”

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

“Solo – A Star Wars Story” sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 23 maggio 2018.