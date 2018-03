Anitta Indecente? Sentite cosa dice nel testo della sua nuova canzone

La regina pop brasiliana Anitta è una cattiva ragazza e non ha intenzione di cambiare!

Ama essere cattiva e lo dichiara esplicitamente nel suo nuovo singolo “Indecente“, un’altra canzone tutta spagnola della superstar latina.

Indecente è una canzone molto sensuale che fondamentalmente è un’autobiografia in cui Anitta descrive il suo carattere ai fan. Lei menziona nel testo perché si considera una cattiva ragazza o come piace dirlo lei: “indecente“. A lei non importa cosa pensano le altre persone riguardo alla sua personalità.

Nel testo dirà che ama fare sesso in pubblico con il suo attuale ragazzo e incoraggia le altre donne a provare questo atteggiamento. Viene usato come metafora.

Indecente potrebbe non essere il singolo più carino di Anitta, ma i testi volgari e auto-biografici sono originali, sinceri e, nonostante qualcuno penserà il contrario, rendono davvero pregevole questa canzone. Qui sotto trovate la cover e il testo in lingua originale di indecente.

Il testo di Indecente firmato da Anitta