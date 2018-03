Fabrizio Frizzi se n’é andato a 60 anni: ecco la causa della morte del conduttore italiano

Fabrizio Frizzi se n’è andato. Il volto gentile della tv italiana è morto a 60 anni nella notte tra domenica e lunedì a seguito di un’emorragia cerebrale, lasciando letteralmente increduli e costernati familiari, amici, colleghi ma anche tutto il pubblico che da anni lo seguiva.

L’eterno bravo ragazzo del piccolo schermo

Fabrizio Frizzi in quasi quattro decenni di onorata carriera, ha saputo farsi conoscere e amare oltre che per la professionalità, soprattutto per la grande umiltà e per l’eleganza nel condurre programmi storici come “Scommettiamo che” e “Miss Italia” che aveva condotto per la ben quindici anni, fino ad arrivare a “L’eredità” e “I soliti ignoti”.

Ma Frizzi non era stato solo un brillante presentatore; era il 1995 quando la Disney lo scelse per doppiare il cowboy Woody in “Toy Story”, ruolo che riprese anche nei due sequel e che avrebbe ripreso il prossimo anno con l’uscita del quarto capitolo. Il suo ruolo di doppiatore lo fece amare anche dai più piccoli, tanto che la frase “Ho un serpente nello stivale!”, che Woody ripeteva a comando, era diventata per Fabrizio, un vero e proprio cavallo di battaglia.

Il ricordo dei colleghi

Fin dalle prime ore del mattino, un via vai di colleghi e amici ha preso d’assalto gli studi RAI. Tra i pochi a riuscire a parlare, Giancarlo Magalli, che ha ricordato con affetto fraterno l’amico di sempre, sottolineando quanto Fabrizio Frizzi fosse amato dal pubblico che ormai da anni lo considerava alla stregua di un famigliare.

Grande è stato il cordoglio mostrato anche via social da personaggi quali Vanessa Incontrada, Luciana Littizzetto, Antonella Clerici e ovviamente Carlo Conti che con lui divideva la conduzione de “L’eredità”. Parole come “amico”, “gentilezza”, “bontà” si sono ripetute in centinaia di post, quasi fossero un mantra. Ma mai come oggi sono sembrate così autentiche.

Fabrizio Frizzi era stato colpito a fine 2017 da un’ischemia cerebrale e con una grande forza di volontà, si era rialzato e aveva ripreso la conduzione dei suoi programmi; oggi si parla di malattia, di cosa si tratti in realtà, lo possiamo solo immaginare poiché la sua grande discrezione non aveva mai fatto trapelare nulla.

Frizzi lascia la moglie e la figlioletta. I funerali si svolgeranno a Roma nella giornata di mercoledì.

Ciao Fabrizio, salutaci Mike, Corrado, Sandra, Raimondo e tutti gli altri che come te, hanno fatto grande la televisione Italiana.