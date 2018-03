Giuliano Sangiorgi dei Negramaro riceve la cittadinanza onoraria a Caltanissetta: guarda il video

Oggi, 27 marzo 2018, il frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Caltanissetta. Ecco il video della conferenza stampa

Una cerimonia molto sentita per Giuliano Sangiorgi, che oggi ha ricevuto, presso il Teatro Regina Margherita, la cittadinanza onoraria di Caltanissetta, città natale di suo padre. È proprio l’amore per suo padre, scomparso da poco e al quale è dedicato il recente singolo “Lo sai da qui”, che ha reso la cerimonia per il riconoscimento della cittadinanza onoraria così commovente. Lo stesso Sangiorgi ha reso nota la cosa sul suo profilo Facebook ufficiale, presentandosi come cittadino nisseno.



Un commosso Giuliano Sangiorgi ha parlato a lungo della città di Caltanissetta e del legame emotivo che ha per quei luoghi, durante la conferenza stampa di questa mattina. I ricordi della sua infanzia, il viaggio verso la Sicilia per andare a trovare parenti, zii e cugini, un’emozione che Giuliano stenta a trattenere negli occhi e nel cuore.

Sento quasi che non ci dobbiamo girarci tanto intorno a questa cosa, nel senso che ha una sua formalità e dobbiamo rispettarla però, c’è una sostanza che è quella: io SONO nisseno

Ecco il video integrale della conferenza per la cittadinanza onoraria di Giuliano Sangiorgi.

I Negramaro sono impegnati in una prossima tournée che li vedrà toccare alcune tra le più grandi città italiane. per il momento le tappe confermate sono 6: si parte a giugno, con la prima data a Lignano Sabbiadoro. I Negramaro poi saranno anche a Roma, a Milano, a Lecce e Messina. Il tour sarà di supporto all’ultimo album del gruppo “Amore che torni”, e dei singoli “Fino all’imbrunire” e “La prima volta”.