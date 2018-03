Inghilterra-Italia: dichiarazioni della vigilia di Di Biagio, Bonucci e Southgate e probabili formazioni

Amichevole di lusso a Wembley: è di scena Inghilterra-Italia

Seconda amichevole di prestigio per gli azzurri che dopo aver perso per 2-0 al cospetto dell’Argentina, affrontano a Wembley, questa sera, con fischio d’inizio alle ore 21, l’Inghilterra. Per i padroni di casa allenati da Southgate sarà una prova generale in vista del prossimo Mondiale in Russia. La Nazionale dei tre leoni è reduce dalla vittoria in trasferta, di venerdì sera, contro l’Olanda, altra esclusa eccellente dalla competizione iridata. Per gli azzurri, invece, sarà l’opportunità per testare nuovi uomini nell’undici titolare, provando a portare a casa un risultato positivo dopo le ultime uscite tutt’altro che entusiasmanti. Dopo il ko rimediato contro la Spagna, lo scorso 2 settembre, gli azzurri hanno inanellato due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Nel frattempo, nella giornata di ieri, i due commissari tecnici, Di Biagio e Southgate hanno rilasciato importanti dichiarazioni della vigilia.

Questo un estratto delle parole pronunciate dal nostro c.t. accompagnato in sala stampa da Leonardo Bonucci: “Dobbiamo migliorare rispetto alla sfida contro l’Argentina e l’ho detto ai ragazzi. Abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo, dove abbiamo creato tanto, anche palle gol clamorose. Se la partita fosse finita 0-0 sarei stato dispiaciuto ed invece alla fine abbiamo perso. Sono contento della reazione avuta nella ripresa. La strada è quella giusta, abbiamo fatto zero tiri in porta sui giornali, non è stato così. Rispetto alla partita contro l’Argentina farò 4 o 5 cambi, ma ancora non ho scelto la formazione. L’unico sicuro di giocare è Donnarumma, anche se Perin mi ha messo in grande difficoltà. I ragazzi hanno lavorato molto, ma ancora serve tempo. Già domani, però, mi aspetto di vedere miglioramenti”.

Affianco al c.t., Leonardo Bonucci, che si è espresso in questi termini: “La squadra ha bisogno di crescere molto in termini di esperienza, visto che molti giovani hanno poche occasioni di maturare nei club. Pellegrini mi ha detto che è stufo di vedere vincere sempre gli altri: è lo spirito giusto. Di Biagio chiede a noi difensori di iniziare per primi l’azione e prenderci le nostre responsabilità. Ci vorrà tempo per tornare ad avere un peso a livello internazionale, la rinascita non sarà facile né veloce”. Infine un suo pensiero sull’attuale compagno di squadra nel Milan, Gigio Donnarumma: “ Donnarumma? Non deve pensare di essere l’erede di Buffon, ma a stare tranquillo. Ha grandi margini di crescita, può diventare il più forte del mondo”.

Per quanto concerne la Nazionale inglese, queste le affermazioni rilasciate alla stampa dal c.t. Gareth Southgate: “Non credo che gli azzurri siano messi così male. Sarà una partita più difficile di quella con l’Olanda perché l’Italia non è in crisi come sento dire. Non si sono qualificati per i Mondiali perché hanno trovato la Spagna, ma hanno ottimi giocatori. L’Italia ha grande orgoglio e non verranno a Wembley per alzare bandiera bianca. Sarà un buon test per noi. Sono in una fase di cambiamento ma il loro tecnico saprà come farli giocare bene. Noi cambieremo qualcosa, in molti li vedremo per la prima volta, anche in ottica post Mondiale. Speriamo di riuscire a fare bene quello che abbiamo preparato”.

Per quanto concerne le probabili formazioni, Southgate si affiderà ad uno spregiudicato 3-4-3 con Butland in porta, linea di difesa a tre composta da Walker, Stones e Gomez. Lungo gli esterni spazio a Trippier e Rose, mentre la mediana sarà presidiata da Oxlade-Chamberlain e Henderson. In attacco Sterling e Rashford agiranno ai lati della punta centrale Lingard. Di Biagio, invece, risponderà con il 4-3-3: Donnarumma tra i pali, Zappacosta e Darmian esterni di difesa, duo centrale formato da Bonucci e Rugani. A centrocampo fiducia al trio Pellegrini, Gagliardini e Cristante, mentre in avanti Belotti sarà supportati ai fianchi da Candreva ed Insigne. L’arbitro designato per dirigere il match è il tedesco Deniz Aytekin.