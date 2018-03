La Pendola Magica: guarda il trailer del film di Eli Roth con Jack Black e Cate Blanchett

Finalmente ufficiale il primo trailer del nuovo film di Eli Roth “La Pendola Magica” con protagonisti Jack Black e Cate Blanchett

È stato diffuso soltanto oggi il primo trailer ufficiale del film “La Pendola Magica”, pellicola diretta dal regista Eli Roth e tratta dalla serie di romanzi intitolati “The House With a Clock in Its Walls” dello scrittore John Bellairs. Lo script del film è stato affidato allo sceneggiatore Eric Kripke e tratta una storia fantastica con protagonista un ragazzo di dieci anni che scopre dei passaggi magici e segreti nella vecchia casa di suo zio.

La sinossi della storia nel primo libro

Per capire meglio la storia che il film va ad affrontare, ecco la sinossi ufficiale del primo libro di John Bellairs:

Lewis Barnavelt rimasto orfano di entrambi i genitori improvvisamente morti in un incidente d’auto va a vivere nella casa di suo zio Jonathan. Si aspetta d’incontrare una persona del tutto ordinaria… ma si sbaglia. Zio Jonathan è uno stregone e la sua vicina di casa, la signora Zimmermann, una fattucchiera. Lewis è impaurito. C’è un mistero terrificante all’interno di quella magnifica casa. Il ticchettio di un orologio nascosto all’interno delle pareti di quella casa misteriosa è la chiave di tutto…

Il cast del film

Nel cast del film diretto da Eli Roth troviamo nomi importanti come quello di Jack Black e di Cate Blanchett. Acanto a loro, è segnalata la presenza anche di Kyle MacLachlan.

La serie di romanzi è arrivata in Italia negli anni ’70 con i primi due titoli della storia “La pendola magica” e “La pendola stregata”. Nel 2009 la Happyplanetbooks ne ha poi acquistato i diritti, facendo uscire i nuovi volumi “La casa con l’orologio nelle pareti” , “La figura nell’ombra” e “La lettera, la strega e l’anello”.