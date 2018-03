Massimiliano Allegri conquista il premio “Panchina d’Oro” per la stagione 2016/2017

Massimiliano Allegri conquista la “Panchina d’Oro” per la terza volta in carriera

E’ Massimiliano Allegri il vincitore della “Panchina d’Oro” per la stagione 2016/2017. Eletto dai suoi colleghi, ha ottenuto 19 preferenze. A seguire, in questa speciale classifica, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, con undici voti,terzo Maurizio Sarri, allenatore del Napoli con sette. Per Allegri si tratta del terzo riconoscimento in carriera, dopo quelli ricevuti nella stagione 2008/2009 quando era alla guida del Cagliari e nel 2014/2015 al timone dei bianconeri. L’allenatore livornese ha conquistato la fiducia dei suoi colleghi dopo l’ottima stagione passata, con la Vecchia Signora che alzò al cielo il sesto scudetto di fila e la terza Coppa Italia consecutiva, oltre ad aver raggiunto la finale di Champions League, persa amaramente a Cardiff al cospetto del Real Madrid.

In quest’annata il canovaccio rischia seriamente di ripetersi: la Juventus dopo ventinove giornate è in cima alla classifica, a due punti di distanza dal Napoli secondo, in finale di Coppa Italia, per la quarta volta di fila, dove il 9 maggio affronterà il Milan all’Olimpico di Roma, mentre in Champions, i bianconeri se la vedranno nuovamente con il Real Madrid, in un quarto di finale da brividi. Con tale premio ricevuto presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, Allegri conquista, come detto, per la terza volta la “Panchina d’Oro”, eguagliando in questa speciale graduatoria Antonio Conte e Fabio Capello, mentre la Juventus, per la settima volta, può annoverare tra le propria fila un tecnico insignito di tale riconoscimento.

Intercettato dai giornalisti presenti in sala, queste le dichiarazioni principali rilasciate dal tecnico livornese, soddisfatto ed orgoglioso di aver ricevuto tale premio ambito: “Ringrazio tutti, queste sono soddisfazioni straordinarie. Ringrazio la Juventus che mi mette a disposizione una squadra competitiva e il mio staff: questo premio è anche loro. Ringrazio anche chi mi ha votato e faccio un in bocca al lupo a tutti gli allenatori, a Sarri un po’ meno. Complimenti anche a tutti gli allenatori che hanno vinto all’estero”.

Per poi aggiungere: “Ho un contratto fino al 2020 con la Juve e alla Juve io sto davvero bene. Poi si sa, il futuro di noi allenatori è sempre legato ai risultati. Il campionato italiano è l’unico che è ancora aperto sia in testa che in coda e vuol dire che è un campionato equilibrato nonostante ci siano venti squadre. Gli appassionati di calcio di tutta Italia devono ringraziare la Juventus e il Napoli perché stanno dando vita a un bellissimo duello. Il 20 maggio vedremo chi sarà in testa. Vincerà chi è stato più bravo in questo anno e chi arriverà secondo dovrà fare i complimenti a quello che ha vinto. Sabato inizia il rush finale e saranno 50 giorni, speriamo 57, bellissimi dove ci vorrà grande entusiasmo, grande voglia e soprattutto grande ambizione. Ora testa al Milan, poi al Real Madrid, saranno 50 giorni bellissimi davanti”.

Infine un pensiero rivolto ai suoi colleghi allenatori e a Davide Astori, ex difensore e capitano della Fiorentina, scomparso improvvisamente la notte del 4 marzo: “La scuola di Coverciano è una scuola molto importante, la prima del mondo. Gli allenatori italiani sono preparati, anche nelle categorie inferiori ci sono ottimi allenatori che saranno pronti, soprattutto quelli più giovani, per fare un percorso importante per andare a sostituire quelli che vanno verso i 60 anni. Astori? Appena sono entrato a Coverciano il mio pensiero è andato a Davide”.