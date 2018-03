Want You Back dei 5 Seconds of Summer è un flop. Leggi il testo con traduzione e guarda il video musicale ufficiale

Lo shock dell’anno è stato l’inaspettato flop del singolo di “Want You Back” dei 5 Seconds of Summer.

La canzone è partita davvero forte quando è stata rilasciata poche settimane fa, arrivando in cima ad ai grafici di vendita su iTunes in tutto il mondo, ma le recensioni negative (eravamo tutti d’accordo sul fatto che fosse un primo singolo debole) hanno sfortunatamente influito sulla traccia Want You Back.

Pochi giorni dopo il rilascio, la canzone è uscita dalla Top 100 delle classifiche americane di iTunes e, nonostante il video musicale pubblicato ogg,i il singolo non è ancora tornato nei primi 100. E sì, è una situazione negativa considerando che stiamo parlando di una band con una base di fan pazzesca. Evidentemente i loro fan si sono annoiati di ascoltare Want You Back… E come dargli torto!

Probabilmente i 5 Seconds of Summer pubblicheranno da subito un secondo singolo con un maggiore impatto. O almeno è quello che ci auguriamo tutti. Sinceramente avrei fatto finta di nulla e al posto di puntare ancora su Want You Back, rilasciando il video musicale ufficiale, come hanno fatto loro, avrei rilasciato un altro singolo, una seconda canzone ufficiale più forte e in grado di riconquistare le classifiche e i fan.

Il nuovo video musicale dei 5 Seconds of Summer è pieno di luci fluorescenti in cui i membri della band sfidano la gravità esibendosi sui muri in stanze rotanti. Non posso dire che non mi sia piaciuto ma, probabilmente, è riuscito ad annoiarmi pure lui… sarà perché la colonna sonora non è il massimo? Forse è proprio quello il motivo.

Se il prossimo singolo della band risulterà un flop, i ragazzi e l’etichetta dovranno studiare una strategia ad hoc, perché con il mercato discografico non si scherza mai. Qui sotto trovate il testo di Want You Back dei 5 Seconds Of Summer e la traduzione in italiano del brano.

Testo di Want You Back dei 5 Seconds Of Summer

Can’t help but wondering if this

Is the last time that I’ll see your face

Is it tears or just the f*cking rain?

Wish I could say something

Something that doesn’t sound insane

But lately, I don’t trust my brain

You tell me I won’t ever change

So I just say nothing

No matter where I go

I’m always gonna want you back

No matter how long you’re gone

I’m always gonna want you back

I know you know

I will never get over you

No matter where I go

I’m always gonna want you back

Want you back

I remember the freckles on your back

And the way that I used to make you laugh

‘Cause you know every morning I wake up

Yeah, I still reach for you

I remember the roses on your shirt

When you told me this would never work

You know, even when I say I moved on

Yeah, I still dream for you

And no matter where I go

I’m always gonna want you back

No matter how long you’re gone

I’m always gonna want you back

I know you know

I will never get over you

No matter where I go

I’m always gonna want you back

Want you back

You know even when I say I moved on

You know even though I know that you’re gone

All I think about is where I went wrong

You know even when I say I moved on

You know even though I know that you’re gone

All I think about is where I went wrong

Yeah I still dream for you

No matter where I go I’m always gonna want you back

No matter where I go

I’m always gonna want you back (I’m always gonna want you back)

No matter how long you’re gone

I’m always gonna want you back

I know you know

I will never get over you

No matter where I go

I’m always gonna want you back

Want you back

Always gonna want you back

Want you back

Always gonna want you back

Want you back

Traduzione in italiano di Want You Back dei 5 Seconds Of Summer

Non posso far altro che chiedermi se questa è l’ultima volta che vedrò il tuo viso

sono lacrime o è solo la fo**uta pioggia?

vorrei poter dire qualcosa

qualcosa che non sembri folle

ma ultimamente non ho fiducia nel mio cervello

tu mi dici che non cambierò mai

quindi non dico niente

Non importa dove vado, ti rivoglio e sarà sempre così

non importa da quanto tempo sei andata via, ti rivoglio e sarà sempre così

so che sai che non riuscirò mai a dimenticarti

Non importa dove vado, ti rivoglio e sarà sempre così

ti rivoglio

Mi ricordo le lentiggini sulla schiena

E il modo in cui ti facevo ridere

Perché sai, ogni mattina mi sveglio

Ti voglio ancora raggiungere.

Mi ricordo le rose sulla tua maglietta

Quando mi hai detto che questo non avrebbe funzionato

Sai, anche quando dico che mi sono spostato

Sì, ti sogno ancora

Non importa dove vado, ti rivoglio e sarà sempre così

non importa da quanto tempo sei andata via, ti rivoglio e sarà sempre così

so che sai che non riuscirò mai a dimenticarti

Non importa dove vado, ti rivoglio e sarà sempre così

ti rivoglio

Sai che anche quando dico che sono andato avanti

sai, anche se so che sei andata via

tutto quello a cui penso è dove ho sbagliato

Sai che anche quando dico che sono andato avanti

sai, anche se so che sei andata via

tutto quello a cui penso è dove ho sbagliato

in realtà ancora sogno te

Non importa dove vado, ti rivoglio e sarà sempre così

Non importa dove vado, ti rivoglio e sarà sempre così

non importa da quanto tempo sei andata via, ti rivoglio e sarà sempre così

so che sai che non riuscirò mai a dimenticarti

Non importa dove vado, ti rivoglio e sarà sempre così

ti rivoglio

Ti rivorrò sempre

ti rivoglio

Ti rivorrò sempre

ti rivoglio

Dove acquistare il singolo Want You Back dei 5 Seconds Of Summer?

Se vuoi aiutare la band ad uscire da questa momentanea crisi, acquista la canzone su Amazon: